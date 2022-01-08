Двух маленьких детей, брошенных без присмотра, спасли пожарные
В ночь с 7 на 8 января на номер «112» поступило сообщение о задымлении в многоквартирном доме в городе Кяхта, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Приехавшие пожарные обнаружили квартиру, из которой шёл дым. Дверь была заперта, и никто не открывал. Тогда начальник караула по установленной трёхколенной пожарной лестнице поднялся на балкон третьего этажа и проник в квартиру.
Внутри находились два маленьких ребёнка – им всего по два и три года.
Источником задымления оказалась пригоревшая пища на плите. Пожарные убрали её, а помещения проветрили.
Дети не пострадали, для присмотра за ними приехал их родственник.
На месте работали сотрудники полиции, отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а также специалисты соцзащиты Кяхтинского района. Им предстоит выяснить, почему ночью малыши были одни в квартире.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 2 декабря на пожаре в многоквартирном доме в посёлке Новый Уоян из окон третьего этажа пожарные эвакуировали подростка, двух детей 8 и 9 лет, а также восьмимесячного младенца.
В Бурятии малыши оказались одни в задымлённой квартире
Происшествия, Фото:
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