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В Бурятии малыши оказались одни в задымлённой квартире

В Бурятии малыши оказались одни в задымлённой квартире
Происшествия,  Фото:из архива
Двух маленьких детей, брошенных без присмотра, спасли пожарные

В ночь с 7 на 8 января на номер «112» поступило сообщение о задымлении в многоквартирном доме в городе Кяхта, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Приехавшие пожарные обнаружили квартиру, из которой шёл дым. Дверь была заперта, и никто не открывал. Тогда начальник караула по установленной трёхколенной пожарной лестнице поднялся на балкон третьего этажа и проник в квартиру.

Внутри находились два маленьких ребёнка – им всего по два и три года.

Источником задымления оказалась пригоревшая пища на плите. Пожарные убрали её, а помещения проветрили.

Дети не пострадали, для присмотра за ними приехал их родственник.

На месте работали сотрудники полиции, отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а также специалисты соцзащиты Кяхтинского района. Им предстоит выяснить, почему ночью малыши были одни в квартире. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», 2 декабря на пожаре в многоквартирном доме в посёлке Новый Уоян из окон третьего этажа пожарные эвакуировали подростка, двух детей 8 и 9 лет, а также восьмимесячного младенца.
пожар

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