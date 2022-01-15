Непотушенная сигарета привела к смертельному пожару в селе Бурятии

Пожарные обнаружили в сгоревшем доме труп
Вчера днём в селе Бичура произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, было сильное задымление. На ликвидацию пожара потребовалось 13 минут. В результате возгорания дом выгорел изнутри на площади 54 квадратных метра.
В ходе тушения пожара на полу около печи обнаружено тело 37-летнего мужчины.
Предположительно, причиной пожара могла послужить неосторожность при курении. Другие жильцы, в том числе трое детей, не пострадали: на момент пожара их дома не было. Они размещены у родственников, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 января около двух часов ночи произошёл пожар в частном доме на улице Медная в Улан-Удэ. Во время тушения пожарные нашли обгоревший труп.
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Происшествия, Фото:
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