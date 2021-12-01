Ещё один человек был доставлен в больницу
В Заиграевском районе Бурятии произошёл пожар, унёсший жизнь 50-летней женщины. Трагедия произошла вечером 30 ноября в селе Первомаевка, где случился пожар в многоквартирном доме.
На момент прибытия первого подразделения пожарных горела крыша дома и квартира изнутри.
- В ходе тушения было обнаружено тело женщины 1971 г.р. без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Также на пожаре был травмирован 47-летний мужчина. Он получил ожог правой кисти и был госпитализирован в больницу.
- Предварительный причиной пожара названо нарушение правил при эксплуатации бытовых электроприборов, - уточнили в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельный пожар был зафиксирован в ночь с 23 на 24 ноября в посёлке Селенгинск Кабанского района. Тогда в частном доме погиб мужчина.
В Бурятии на пожаре в многоквартирном доме погибла женщина
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она исчезла из центра столицы Бурятии
По указанию мошенника женщина даже съездила в пустой дом
Уличный грабитель отнял телефон у мальчика
Коронавирус в республике перешагнул отметку в 70 тысяч
Виновнику аварии, у которого нет прав, 19 лет
Наезд произошёл прямо на «зебре»
Водители отказались от госпитализации
Сейсмособытие произошло во второй половине дня
Пьяный мужчина курил в поезде
Молодой человек обокрал подругу женщины
«Жажда» настолько мучила мужчин, что они украли сразу 11 флаконов парфюма
Убийство произошло внезапно и без всякого повода
Нападавшего задержали росгвардейцы
В результате наезда погибла десятилетняя школьница
В пути девушке удалось сбежать