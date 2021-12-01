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В Бурятии на пожаре в многоквартирном доме погибла женщина

В Бурятии на пожаре в многоквартирном доме погибла женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ещё один человек был доставлен в больницу

В Заиграевском районе Бурятии произошёл пожар, унёсший жизнь 50-летней женщины. Трагедия произошла вечером 30 ноября в селе Первомаевка, где случился пожар в многоквартирном доме.

На момент прибытия первого подразделения пожарных горела крыша дома и квартира изнутри.

- В ходе тушения было обнаружено тело женщины 1971 г.р. без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Также на пожаре был травмирован 47-летний мужчина. Он получил ожог правой кисти и был госпитализирован в больницу.

- Предварительный причиной пожара названо нарушение правил при эксплуатации бытовых электроприборов, - уточнили в ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельный пожар был зафиксирован в ночь с 23 на 24 ноября в посёлке Селенгинск Кабанского района. Тогда в частном доме погиб мужчина.



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