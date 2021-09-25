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Улан-Удэ получит дополнительные средства на выплаты пострадавшим от паводка

Улан-Удэ получит дополнительные средства на выплаты пострадавшим от паводка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На выплату единовременной материальной помощи направят 1,5 млн. рублей 

В пятницу, 24 сентября комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бурятии согласовала выделение денежных средств администрации Улан-Удэ. Они будут направлены на выплату единовременной материальной помощи.

Как сообщил в ходе заседания первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский, по состоянию на 24 сентября дополнительно заявления приняты у 158 жителей левобережья, пострадавших от паводков. Всего на оказание единовременной материальной помощи будет направлено 1,5 млн. рублей.

Ранее из резервного фонда Бурятии администрации города было выделено 52,2 млн. рублей. Из этих средств единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получили 244 жителей левобережья, оказавшиеся в зоне подтопления, в связи с частичной утратой имущества по 50 тысяч рублей выплачено 43 жителям, по 100 тысяч рублей в связи с полной утратой имущества – девяти жителям левобережья, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Мероприятия по ликвидации последствий ЧС и оказанию помощи пострадавшим продолжаются. Оставить заявку на обследование можно по номерам: ЕДДС - 051, 21-36-65; Администрации Советского района по тел.: 22-75-88; Администрации Октябрьского района по тел.: 41-55-33.
паводок

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