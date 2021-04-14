В Бурятии водитель «Тойоты» пострадал из-за водителя «Лады»

Автомобилист не уступил дорогу машине, хотя должен был
Накануне, 13 апреля, в 9:05 в селе Кижинга по улице Советская произошло ДТП. По данным группы «Кижинга-инфо. 24/7», водитель автомобиля «Лада Гранта» выезжал со второстепенной дороги и не выполнил требование уступить дорогу «Тойоте Марк-2». Водитель иномарки вынужден был уйти с траектории столкновения и съехал проезжей части.
В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» получил телесные повреждения.
Информацию о происшествии «Байкал-Daily» подтвердили в УГИБДД по Бурятии.
Кроме того, в «Кижинге-инфо. 24/7» сообщают, что после происшествия виновник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД.
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Происшествия, Фото:
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