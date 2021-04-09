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В Бурятии «УАЗ» провалился под лёд

В Бурятии «УАЗ» провалился под лёд
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Едва не погибли рыбаки

Сегодня, 9 апреля, в Кабанском районе Бурятии провалился под лёд автомобиль «УАЗ». Это произошло напротив села Дубинино в протоке Лобановская.

- Автомобиль УАЗ частично провалился под лед. Двое рыбаков, находившихся в машине, успели самостоятельно покинуть транспорт. Их здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 5 апреля на озере Байкал возле Листвянки провалились под лёд два грузовика «Зил-131», гружённые досками.

Череда смертельных трагедий в Бурятии произошла в конце января-начале февраля. Тогда на Байкале друг за другом произошло три ЧП с провалами автомобилей под лёд. Погибли четыре человека. Тела двух из них подняли вместе с утонувшей машиной со 146-метровой глубины.
провал под лед
 
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