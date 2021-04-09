Едва не погибли рыбаки
Сегодня, 9 апреля, в Кабанском районе Бурятии провалился под лёд автомобиль «УАЗ». Это произошло напротив села Дубинино в протоке Лобановская.
- Автомобиль УАЗ частично провалился под лед. Двое рыбаков, находившихся в машине, успели самостоятельно покинуть транспорт. Их здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 5 апреля на озере Байкал возле Листвянки провалились под лёд два грузовика «Зил-131», гружённые досками.
Череда смертельных трагедий в Бурятии произошла в конце января-начале февраля. Тогда на Байкале друг за другом произошло три ЧП с провалами автомобилей под лёд. Погибли четыре человека. Тела двух из них подняли вместе с утонувшей машиной со 146-метровой глубины.
В Бурятии «УАЗ» провалился под лёд
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожилая женщина как раз возвращалась из офиса микрозаймов
Убийство произошло из-за сломанной двери
Включенная в электросеть стиральная машина стала причиной пожара с пострадавшими
Начаты доследственные проверки
Толчки от землетрясения в Бурятии ощутили в Иркутске
Документы на рога оказались поддельными
Специалисты отдела опеки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Огонь тушили пожарные из воинской части
«Чёрных» лесорубов поймали ночью
Подавляющую часть фальшивок обнаружили в Улан-Удэ
Огонь едва не перекинулся на жилые постройки
Двое водителей погибли в страшном столкновении двух фур
Горели дом, постройки и автомобили
С талыми водами борются в селе Кома
Водитель получил травмы