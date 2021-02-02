В Бурятии за неделю утонули четыре человека

Спасатели ищут тела двух погибших людей
За неделю на водоёмах Бурятии погибли четыре человека, напомнили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 1 февраля на озере Байкал в 15 километрах от села Дубинино Кабанского района Бурятии под лёд провалился автомобиль «Нива». Со слов очевидца, в момент провала в машине находились три человека. По предварительной информации, одному из них удалось самостоятельно выбраться из машины. Он добрался до близлежащего населённого пункта.
Сегодня утром, 2 февраля, на автомобиле «Трэкол» в район места происшествия выехала группа спасателей с водолазным снаряжением. Спасатели выехали туда для уточнения поступившей информации и возможной организации поисково-спасательных работ.
Ещё двое людей утонули 28 января, также на льду Байкала, но уже в Северо-Байкальском районе Бурятии.
В районе мыса Урбукан провалился под лёд автомобиль «УАЗ» с тремя людьми.
- Двоим мужчинам, жителю посёлка Усть-Баргузин и жителю Улан-Удэ удалось спастись. Мужчина 1957 года рождения, житель Улан-Удэ, утонул, - сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.
Выживших подобрали очевидцы и довезли до зимовья, что находилось в 5 километрах от места провала автомобиля. Затем на помощь им двинулись спасатели. Сложная ледовая обстановка, многочисленные трещины и неравномерная толщина льда замедляли движение. Периодически спасателям приходилось останавливаться и промерять лёд. У берега толщина льда в среднем составляет 70 см, на удалении — 30 см, чем ближе к северу, тем лёд тоньше. Севернее мыса Урбукан толщина 15 см и меньше. Тем не менее, по пути встречались легковые автомобили. Люди ехали там на свой страх и риск.
Спасатели забрали мужчин на зимовье, замерили толщину льда и глубину в месте провала. В 02.20 ночи пострадавшие в удовлетворительном состоянии были переданы родственникам в посёлке Усть-Баргузин.
Тело утонувшего мужчины подняли с семиметровой глубины.
Также днём 28 июня автомобиль «Нива» с двумя рыбаками, двигаясь по направлению от Северобайкальска к реке Томпуда на восточном берегу озера Байкал, попал в трещину и утонул. Спастись одному только одному из двух мужчина. Он преодолел пешком около 17 км по следу машины в обратном направлении до ближайшей турбазы.
- С начала года на водных объектах региона утонули четыре человека. В ближайшие дни синоптики прогнозируют сильное потепление. Становление ледового покрова на воде может остановиться. В связи с этим возрастает риск провала под лед. Отговорите своих родных от посещения водоёмов. Подумайте, из-за минутного азарта, вы навсегда можете потерять отца, брата, деда. Оставайтесь вместе, оставайтесь в кругу своей семьи. Будьте живы и здоровы, - обратился к жителям начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.
В Бурятии за неделю утонули четыре человека
Происшествия, Фото:
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