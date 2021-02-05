В Бурятии робот нашёл утонувшую «Ниву» на глубине 146 метров

Объединённая группа специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда завершила операцию по подъёму автомобиля «Нива» и двух утонувших в ней людей со дна Байкала.
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Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в Кабанском районе Бурятии 1 февраля. В машине находились трое мужчин, одному из них удалось спастись, двое утонули.
Вчера в заливе Провал спасатели при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «FALCON» обнаружили затонувший автомобиль.
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- Машина находилась на глубине 146 метров в перевёрнутом состоянии с одной открытой дверью. Роботом обследовали территорию в радиусе 90 метров, тела не обнаружили. В условиях заполненности салона большим количеством личных вещей, осмотреть его дистанционно не представлялось возможным. Было принято решение о подъёме автомобиля, - прокомментировал спасатель 1 класса Павел Марчук.
При помощи робота, «кошки» и троса автомобиль был зацеплен и подведён в подлёдное пространство. В связи с наступлением тёмного времени суток работы приостановили.
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Сегодня днём водолазы обнаружили и извлекли из автомобиля тела двух утонувших мужчин. Автомобиль «Нива» был поднят на лёд. Погибшие переданы сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.