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В Бурятии робот нашёл утонувшую «Ниву» на глубине 146 метров

В Бурятии робот нашёл утонувшую «Ниву» на глубине 146 метров
Происшествия,  Фото:Байкальский поисково-спасательный отряд
Поиски тел утонувших рыбаков завершены

Объединённая группа специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда завершила операцию по подъёму автомобиля «Нива» и двух утонувших в ней людей со дна Байкала.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в Кабанском районе Бурятии 1 февраля. В машине находились трое мужчин, одному из них удалось спастись, двое утонули.

Вчера в заливе Провал спасатели при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «FALCON» обнаружили затонувший автомобиль.

- Машина находилась на глубине 146 метров в перевёрнутом состоянии с одной открытой дверью. Роботом обследовали территорию в радиусе 90 метров, тела не обнаружили. В условиях заполненности салона большим количеством личных вещей, осмотреть его дистанционно не представлялось возможным. Было принято решение о подъёме автомобиля, - прокомментировал спасатель 1 класса Павел Марчук.


При помощи робота, «кошки» и троса автомобиль был зацеплен и подведён в подлёдное пространство. В связи с наступлением тёмного времени суток работы приостановили.

Сегодня днём водолазы обнаружили и извлекли из автомобиля тела двух утонувших мужчин. Автомобиль «Нива» был поднят на лёд. Погибшие переданы сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.







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