В Бурятии робот нашёл утонувшую «Ниву» на глубине 146 метров

- Машина находилась на глубине 146 метров в перевёрнутом состоянии с одной открытой дверью. Роботом обследовали территорию в радиусе 90 метров, тела не обнаружили. В условиях заполненности салона большим количеством личных вещей, осмотреть его дистанционно не представлялось возможным. Было принято решение о подъёме автомобиля, - прокомментировал спасатель 1 класса Павел Марчук.







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Сегодня днём водолазы обнаружили и извлекли из автомобиля тела двух утонувших мужчин. Автомобиль «Нива» был поднят на лёд. Погибшие переданы сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.



















