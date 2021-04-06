На Байкале провалились под лёд грузовики с досками

Автомобили следовали из Листвянки в Большие Коты. Провал произошёл в 70 метрах от гостиницы «Маяк». Один автомобиль провалился полностью, второй частично.



Погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.





