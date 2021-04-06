На Байкале провалились под лёд грузовики с досками

Накануне днём, 5 апреля, на озере Байкал, возле Листвянки, провалились под лёд два грузовика «Зил-131», гружённые досками.
Автомобили следовали из Листвянки в Большие Коты. Провал произошёл в 70 метрах от гостиницы «Маяк». Один автомобиль провалился полностью, второй частично.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Спасатели напоминают: выезд на лёд запрещён и смертельно опасен.
Жители Бурятии в соцсетях, в свою очередь, выражают обеспокоенность по поводу топлива, попавшего в Байкал. В паблике ves_ulan_ude появились следующие комментарии: «Нужно применять меры воздействия, на собственника транспортного средства или ИП, кто этот лес перевозил», «Пусть платит работодатель или кто это допустил за загрязнение Байкала», «Пожизненное им за уничтожение мирового наследия».
«Батюшка Байкал когда-нибудь точно разозлится», - поделился один из пользователей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта в Бурятии под лёд Байкала провалился и погиб мужчина. Следователи восстановили картину произошедшего, они считают, что мужчина пошёл по непрочному льду в поисках сигнала сотовой связи.