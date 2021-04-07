В Улан-Удэ продавец точки скупки проспал ограбление

Вор орудовал под носом спящего продавца



5 апреля в отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление о краже гаджетов из точки скупки. Директор сообщила, что ночью, пока продавец спал, неизвестный украл из помещения девять телефонов и две музыкальные колонки. Ущерб оценён на сумму более 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Уже утром сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за различные преступления 41-летний улан-удэнец.



Установлено, что мужчина вначале собирался сдать в ломбард свой телефон. Но увидев спящего продавца, улан-удэнец изменил планы.



В замке входной решётчатой двери торчал ключ. Вор открыл дверь и тихонько прошёл за прилавок. С витрины он стащил телефоны и колонки, сумев не разбудить продавца.



Сперва вор ушёл с украденным. Но спустя 10 минут вернулся и забрал ещё часть техники.



Украденное у него изъято, кроме пары гаджетов, которые он сдал в ломбард той же сети.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следствие продолжается.



