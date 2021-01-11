В Улан-Удэ пожарные спасли пятилетнюю девочку

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Девочка получила отравление продуктами горения



Сегодня в три часа ночи произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома в посёлке Аэропорт в Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных в подъезде дома наблюдалось сильное задымление, шёл дым из квартиры на первом этаже. Пожарные начали проверять квартиры и искать людей.



- По лестничному маршу спасена девочка 2015 года рождения, которая получила лёгкое отравление продуктами горения. Она была госпитализирована в медицинское учреждение. 18 жильцов подъезда успели эвакуироваться самостоятельно, - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения – начальник дежурной смены ГУ МЧС России по Бурятии Владислав Буянов.



Через 15 минут пожар был ликвидирован. Предварительно причиной инцидента послужил аварийный режим работы электрооборудования.



В тушении пожара принимали участие 18 пожарных и шесть единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

