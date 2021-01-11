Девочка получила отравление продуктами горения
Сегодня в три часа ночи произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома в посёлке Аэропорт в Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных в подъезде дома наблюдалось сильное задымление, шёл дым из квартиры на первом этаже. Пожарные начали проверять квартиры и искать людей.
- По лестничному маршу спасена девочка 2015 года рождения, которая получила лёгкое отравление продуктами горения. Она была госпитализирована в медицинское учреждение. 18 жильцов подъезда успели эвакуироваться самостоятельно, - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения – начальник дежурной смены ГУ МЧС России по Бурятии Владислав Буянов.
Через 15 минут пожар был ликвидирован. Предварительно причиной инцидента послужил аварийный режим работы электрооборудования.
В тушении пожара принимали участие 18 пожарных и шесть единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
В Улан-Удэ пожарные спасли пятилетнюю девочку
Происшествия, Фото:
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