В Улан-Удэ залило дороги

- Потоп идёт со стороны «Солнечной башни» на бульвар Карла Макса. Его глубина сантиметров 15, - описал «Байкал-Daily» очевидец.







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«Большое количество воды с 35 школы, выходит на БКМ и на улицу Бабушкина», - говорится в сообщении.







Вечером 15 декабря в Улан-Удэ затопило проезжую часть на улице Бабушкина, а также на бульваре Карла Маркса.Видео с места событий также появилось в пабликах «Бурятия онлайн» и «Весь Улан-Удэ».В комитете городского хозяйства сообщили, что на место выехали аварийные бригады МУП «Водоканал».- Авария произошла на сетях канализации. В настоящее время выход воды прекратился, идёт её откачивание. После определения места порыва начнутся ремонтно-восстановительные работы, - сообщили в комитете городского хозяйства.Улан-удэнцы боятся, что позже проезжая часть окажется скована льдом. В свою очередь, в комитете заверяют, что после застывания воды дорога будет посыпана и очищена.