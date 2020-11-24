В Улан-Удэ произошло ДТП с маршруткой

Сегодня на улице Терешковой в Улан-Удэ около трёх часов дня произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.
Пвтобус «Хёндай Каунти», следовавший по маршруту №100, двигался в направлении улицы Боевой в левом ряду. Сзади него ехал автомобиль «Субару Легаси», которым управлял молодой человек.
По версии водителя автобуса, «Субару» менял положение на полосах движения. Когда же оставалась буквально пара секунд разрешающего сигнала светофора, водитель автобуса увидел в зеркало заднего вида, что «Субару» едет вперёд, и столкновения с ним не избежать.
Водитель автобуса попытался уйти на правую сторону, но авария всё произошла.
Такова версия водителя автобуса. Отметим, вторая сторона своей вины не признала.
ДТП произошло недалеко от трамвайной остановки, на которой находились пассажиры. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.
Повреждения после аварии остались на всей правой стороне автобуса.
Авария спровоцировала пробку от перекрёстка улиц Бабушкина - Терешкова в направлении «Фабрики».
Как сообщал «Байкал-Daily», за 10 месяцев 2020 года на дорогах Бурятии зарегистрировано 50 ДТП с участием автобусов. В результате таких авария пять человек погибли, ещё 82 получили травмы различной степени тяжести.