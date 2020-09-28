В Бурятии пожарные отстояли от огня жилой дом и гараж

Пожар произошёл в Иволгинском районе



Вчера в улусе Барун-Оронгой Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме с пристроенной баней.



На момент прибытия пожарных баня и дом горели изнутри, существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом и гараж, расположенные в трёх и четырёх метрах от горящих построек.



В результате пожара дом и баня выгорели изнутри, соседний дом и гараж пожарные отстояли. Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки в бане.



Также вчера, 27 сентября, в посёлке Селенгинск Кабанского района произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарной части огонь потушили местные жители. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие. Причиной пожара, вероятно, послужил перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

