Пожар произошёл в Иволгинском районе
Вчера в улусе Барун-Оронгой Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме с пристроенной баней.
На момент прибытия пожарных баня и дом горели изнутри, существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом и гараж, расположенные в трёх и четырёх метрах от горящих построек.
В результате пожара дом и баня выгорели изнутри, соседний дом и гараж пожарные отстояли. Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки в бане.
Также вчера, 27 сентября, в посёлке Селенгинск Кабанского района произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарной части огонь потушили местные жители. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие. Причиной пожара, вероятно, послужил перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии пожарные отстояли от огня жилой дом и гараж
Происшествия, Фото:
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