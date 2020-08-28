Общее число случаев заражений COVID-19 превысило 5100
По информации управления Роспотребнадзора, на 28 августа в Бурятии число случаев заражения COVID-19 выросло до 5136. Из них по Улан-Удэ – 2899.
За сутки коронавирусом заразились ещё 49 человек. Из них 15 больных были обследованы из-за признаков ОРВИ, остальные – контактные лица с другими ранее выявленными заражёнными COVID-19.
Коронавирус резко пошёл в рост около недели назад, когда после +30 больных в среднем за сутки в один день заболели сразу 56 человек. В последние дни фиксируются более 40 больных каждый день, и темпы заболеваемости пока не спадают.
Вылечились 84% больных, или 4342 человека. В том числе накануне выздоровели 30 пациентов.
Входят в статистику и 50 летальных исходов. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована два дня назад: скончался 33-летний мужчина, который стал самым молодых умершим среди больных коронавирусом.
На сегодня в ковидных стационарах республики лечатся 423 больных. На амбулаторном лечении находится ещё 321 пациент с лёгким течением болезни.
Число госпитализированных детей выросло с 29 до 34-х, состояние всех удовлетворительное.
В реанимации лежат 17 тяжёлых взрослых пациентов, из них на пятеро – на ИВЛ.
- В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 843 койки, занято – 453, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 423, свободно 390 коек. Занятость коечного фонда составляет 53,7 %, - сообщили в республиканском оперштабе.
Круг контактных лиц составляет 1513 человека, все обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничений из-за распространения коронавируса в Бурятии продлили до конца сентября. По-прежнему сохраняется запрет на массовые мероприятия. Кинотеатры, бассейны, кафе в ТРЦ без отдельного уличного входа также под запретом.
Коронавирус нашли у сотрудника МФЦ, из-за чего на два дня закроется главное здание и одно подразделение.
Коронавирусом в Бурятии заразились ещё 49 человек
Происшествия, Фото:
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