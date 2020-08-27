Главное здание МФЦ и одно подразделение закроется на два дня
Завтра, 28 августа, а также в субботу, 29 августа будет приостановлен приём граждан в МФЦ на улице Ключевская, 76 а, а также в подразделении на улице Смолина, 65. Здесь будет проводиться дезинфекция помещений в связи с выявлением у сотрудника клиентской службы COVID-19.
- Приём в офисах по адресам: Улан-Удэ, ул. Столичная, 2а и по ул. Кабанская, 55 будет осуществляться в обычном режиме. Руководство ГБУ «МФЦ РБ» приносит извинения за предоставленные неудобства, - сообщила заместитель руководителя Анна Найканчина.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 27 августа число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 5087, за сутки диагноз подтвердили ещё у 45 человек.
Режим ограничений в Бурятии продлили до конца сентября.
В Улан-Удэ нашли коронавирус у сотрудника МФЦ
Происшествия, Фото:
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