Чтобы найти преступника, потребовалось два года
В феврале 2018 года на территории пилорамы лесозаготовительного предприятия в Чите нашли тело убитого 38-летнего мужчины.
Следователи выяснили, что к преступлению может быть причастен мужчина, который днём ранее был принят на работу, однако официально трудоустроен не был. По предварительным данным, между погибшим и подозреваемым произошёл конфликт на бытовой почве.
Выяснилось, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства и ведёт антиобщественный образ жизни. Сотрудники уголовного розыска опросили и проверили на причастность более 300 бездомных. Для установления личности подозреваемого было проведено несколько оперативно-профилактических мероприятий.
Эксперт УМВД проводил сравнительные исследования биологических образцов, изъятых на месте преступления и образцов предполагаемых подозреваемых.
В ходе работы сотрудников уголовного розыска, эксперта-криминалиста и следователя удалось установить причастность к преступлению 40-летнего мужчины. Подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец устроился на работу и на следующий день убил коллегу
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