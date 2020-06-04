Читинец устроился на работу и на следующий день убил коллегу

Чтобы найти преступника, потребовалось два года



В феврале 2018 года на территории пилорамы лесозаготовительного предприятия в Чите нашли тело убитого 38-летнего мужчины.



Следователи выяснили, что к преступлению может быть причастен мужчина, который днём ранее был принят на работу, однако официально трудоустроен не был. По предварительным данным, между погибшим и подозреваемым произошёл конфликт на бытовой почве.



Выяснилось, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства и ведёт антиобщественный образ жизни. Сотрудники уголовного розыска опросили и проверили на причастность более 300 бездомных. Для установления личности подозреваемого было проведено несколько оперативно-профилактических мероприятий.



Эксперт УМВД проводил сравнительные исследования биологических образцов, изъятых на месте преступления и образцов предполагаемых подозреваемых.



В ходе работы сотрудников уголовного розыска, эксперта-криминалиста и следователя удалось установить причастность к преступлению 40-летнего мужчины. Подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

