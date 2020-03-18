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Жителя Иркутской области обманули мошенники

Жителя Иркутской области обманули мошенники
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сейчас аферистов разыскивают полицейские 

Накануне в полицию поступило обращение от жителя Ангарска Иркутской области. Мужчина сообщил, что минувшей осенью ему позвонили и предложили завести аккаунт на одной из биржевых платформ. Для открытия счёта необходимо было внести 500 долларов. 
 
После того как он выполнил условия, ему назначили персонального трейдера, который давал советы по заработку, а также порекомендовал ссылку, как взять кредит в одном из банков для продолжения биржевой торговли. 

В течении некоторого времени заявитель успешно совершал биржевые сделки, и получал небольшие суммы денег. Далее его убедили вложить ещё 3900 евро.

Однако после череды биржевых операций ангарчанин их потерял, а трейдер установил на его счёт замок. Но уже на следующий день предложил перевести на счёт некоему программисту ещё 5000 евро, чтобы якобы продолжить игру на бирже. Только после этого ангарчанин понял, что стал жертвой обмана и обратился в правоохранительные органы. В данный момент по заявлению проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

мошенничество
 
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