Житель Бурятии пилил лиственницы в нацпарке

Ущерб оценён почти в 160 тысяч рублей



Сотрудники полиции и национального парка «Тункинский» задержали «чёрного лесоруба». 41-летний ранее судимый житель села Кырен незаконно вырубил 3 кубометра лиственницы в 25 км от села Шимки. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил 158 тысяч рублей.



С места происшествия изъяли бензопилу и заготовленную древесину.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





