Ущерб оценён почти в 160 тысяч рублей
Сотрудники полиции и национального парка «Тункинский» задержали «чёрного лесоруба». 41-летний ранее судимый житель села Кырен незаконно вырубил 3 кубометра лиственницы в 25 км от села Шимки. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил 158 тысяч рублей.
С места происшествия изъяли бензопилу и заготовленную древесину.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии пилил лиственницы в нацпарке
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ущерб оценён почти в 160 тысяч рублей
Вор вытащил телефон
ДТП произошло на Бурводе
Пожарные вынесли газовый баллон из горящей котельной дома, предотвратив взрыв
Мужчина пытался выбраться самостоятельно, но не смог
Вахтовик убил коллегу более десятью ударами ножа
Мужчина второй раз сел за руль, будучи пьяным
Экстремистские материалы обнаружили на личных страницах в соцсетях
Никто из стоявших на остановке людей не вступился за бедолагу
Один из них находится в тяжёлом состоянии
Этот факт выявила прокуратура
Мужчина воровал исключительно сковородки
Горел двухэтажный брусовой дом
На автовокзале работали взрывотехники
Сотрудник уголовного розыска в Иркутске проявил редкую самоотверженность при задержании подозреваемых