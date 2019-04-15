Пьяный улан-удэнец ограбил водителя

Найденной в чехле телефона картой он оплатил номер в гостинице



В Улан-Удэ задержали молодого человека, ограбившего 27-летнего горожанина.



После распития спиртного в баре подозреваемый ограбил припарковавшегося рядом с заведением водителя: он сначала попросил, а потом выхватил телефон. После чего, обнаружив в телефонном чехле банковскую карту с бесконтактной системой оплаты, рассчитался ею в гостинице. Там он продолжил распивать спиртное со своими приятелями. Всего с карты украдено более семи тысяч рублей.



Начиная с 2018 года неработающий 18-летний улан-удэнец 10 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, а также серию мошенничеств.



Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 «Грабёж», ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

