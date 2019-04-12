В Бурятии поймали сразу несколько наркопреступников

Происшествия, Фото: из архива

На всех возбудили уголовные дела



Вечером 9 апреля в райцентре Тарбагатайского района Бурятии оперативники на одной из улиц задержали 42-летнего мужчину. При досмотре его вещей полицейские обнаружили у местного жителя марихуану массой 152 грамма. Ранее мужчина уже привлекался за такое же преступление.



Другой случай произошёл в Иволгинском районе. Сотрудники ППС неподалёку от села Иволгинск задержали неработающего 22-летнего улан-удэнца, собиравшего на поле коноплю. У горожанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за грабёж, изъят рюкзак с наркотическим средством. Вес марихуаны составил 211 граммов.



Также за наркопреступление сотрудники управления наркоконтроля на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ задержали 35-летнего местного жителя. У него обнаружена марихуана массой около 300 граммов. От освидетельствования мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол.



По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



