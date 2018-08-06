В ДТП с грузовиком в Бурятии пострадали полицейские









Автомашины получили механические повреждения, сообщает УГИБДД по Бурятии.

Автомашины получили механические повреждения, сообщает УГИБДД по Бурятии.

Днём 5 августа на 184 километре автодороги «Р-258 Байкал», в 500 метрах от села Выдрино Кабанского района произошло ДТП. 27-летний водитель большегрузной автомашины «Scania» не справился с управлением и врезался стоящий служебный автомобиль сотрудников полиции «LADA Granta». На этом участке автодороги проводятся ремонтные работы, и стражи порядка пропускали встречный транспорт.В результате ДТП травмы и ушибы получили водитель и пассажир служебного автомобиля – сотрудники ОМВД России по Кабанскому району. Один из сотрудников после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение, второй – госпитализирован в больницу. В МВД по республике проводится служебная проверка.Виновником аварии стал ранее не судимый житель Республики Татарстан, он привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.15 и ст.12.24 КоАП РФ – за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего, а также нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.