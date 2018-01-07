В Улан-Удэ жалуются на штрафы от фотофиксатора, «забывшего» о новогодних праздниках

На федеральной трассе в Сотниково стоит камера ГИБДД, которая, по жалобам водителей, штрафует вопреки установленным дорожным знакам



Улан-удэнский водитель Валерий Ефимов получил штраф от третьего января за превышение скорости. При этом абсолютно аналогичный штраф на том же самом месте он заработал и третьего января 2017 года.



Речь идёт о фотофиксаторе, расположенном в селе Сотниково, в районе местной школы. Там висит знак «Ограничение скорости» до 40 км/час, который действует только по рабочим дням. Однако, возмущается Валерий Ефимов, регулярно камера работает с таким лимитом скорости и по выходным. По крайней мере, только ему за год пришлось разбираться с 4 постановлениями о назначении 500-трублёвого штрафа.



- Я обратился в ГИБДД, сказал: «Вы не правы, 3 января - выходной день. Вы же знаете, что вы изначально неверно выписали постановление. Отменяйте его автоматически, как и выписали». А они: «У нас такой процедуры не предусмотрено, приходите, пишите заявления или оставляйте на сайте», - пояснил водитель «Байкал-Daily».



Три предыдущих постановления Валерий Ефимов успешно опротестовал. По его словам, ситуация с этим фотофиксатором вполне знакома в центре автоматизированной фиксации ГИБДД МВД.



- Самое главное, когда я к ним в первый раз пришёл, они спросили, где это произошло? Я ответил, что в Сотниково. Они: «Ааааа, Трактовая, 20. Ну-ну, мы знаем. Пишите-пишите». То есть они даже знают, делают умышленно, - возмущается водитель.



По его словам, больше всего страдают те, кто ездит по федеральной трассе транзитом.



- Я еду за дальнобойщиками, и вижу, что они идут с той скоростью, которая разрешена, но при этом периодически присылаются штрафы. Получается, дальнобойщик, заезжая на эту территорию, едет по правилам, в итоге получает штраф. Потом, через три или пять тысяч километров, естественно, не помнит, что там было. И по факту штраф по умолчанию уплачивает, - говорит Валерий Ефимов.

