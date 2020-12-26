Ушёл из жизни бывший первый зампред правительства Бурятии Иннокентий Егоров. Ему было 70 лет.
Глава Бурятии дал поручение по созданию правительственной комиссии по организации похорон.
«Мэр Улан-Удэ, Улан-Удэнский горсовет депутатов, администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу скоропостижной кончины президента Всебурятской ассоциации развития культуры, бывшего первого заместителя председателя правительства Бурятии Егорова Иннокентия Матвеевича», - также говорится в сообщении Telegram-канала «Улан-Удэ. Life».
Иннокентий Егоров отработал первым зампредом правительства Бурятии почти 13 лет. Он ушёл в отставку после прихода в Бурятию Алексея Цыденова. На посту первого зампреда Егоров запомнился волевым и часто жёстким руководителем. Так, на одном из совещаний он обещал «протрясти министров прутиком», и подобных его высказываний за годы его работы накопилось немало.
Иннокентий Егоров родился 8 января 1950 года в Ольхонском районе Иркутской области. Окончил физико-математический факультет Бурятского государственного педагогического института, получив профессию учителя математики средней школы.
Работал по специальности с 1970 года по 1984 год. Прошёл путь от простого учителя до директора школы. В 1985 году был назначен заведующим отдела образования Северо-Байкальского района.
В 1990 году был избран первым заместителем председателя Северо-Байкальского райисполкома.
В 1995 году на всеобщих выборах главы местного самоуправления Северо-Байкальского района был избран главой, в 1999 году был избран главой вторично.
В 2002 году пришёл в правительство Бурятии – на должность заместителя председателя правительства по развитию социальной сферы.
В декабре 2004 года был назначен на должность первого заместителя председателя правительства Бурятии. Покинул пост в сентябре 2017 года. После вошёл в состав Народного Хурала по партийному списку «Единой России» - место ему освободил Валерий Назаров, добровольно покинувший парламент. Пробыл депутатом до конца пятого созыва (этот созыв был завершён в 2018 году).
«Мэр Улан-Удэ, Улан-Удэнский горсовет депутатов, администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу скоропостижной кончины президента Всебурятской ассоциации развития культуры, бывшего первого заместителя председателя правительства Бурятии Егорова Иннокентия Матвеевича», - также говорится в сообщении Telegram-канала «Улан-Удэ. Life».
Иннокентий Егоров отработал первым зампредом правительства Бурятии почти 13 лет. Он ушёл в отставку после прихода в Бурятию Алексея Цыденова. На посту первого зампреда Егоров запомнился волевым и часто жёстким руководителем. Так, на одном из совещаний он обещал «протрясти министров прутиком», и подобных его высказываний за годы его работы накопилось немало.
Иннокентий Егоров родился 8 января 1950 года в Ольхонском районе Иркутской области. Окончил физико-математический факультет Бурятского государственного педагогического института, получив профессию учителя математики средней школы.
Работал по специальности с 1970 года по 1984 год. Прошёл путь от простого учителя до директора школы. В 1985 году был назначен заведующим отдела образования Северо-Байкальского района.
В 1990 году был избран первым заместителем председателя Северо-Байкальского райисполкома.
В 1995 году на всеобщих выборах главы местного самоуправления Северо-Байкальского района был избран главой, в 1999 году был избран главой вторично.
В 2002 году пришёл в правительство Бурятии – на должность заместителя председателя правительства по развитию социальной сферы.
В декабре 2004 года был назначен на должность первого заместителя председателя правительства Бурятии. Покинул пост в сентябре 2017 года. После вошёл в состав Народного Хурала по партийному списку «Единой России» - место ему освободил Валерий Назаров, добровольно покинувший парламент. Пробыл депутатом до конца пятого созыва (этот созыв был завершён в 2018 году).