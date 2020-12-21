В Бурятии предложили продать казённые квартиры

Один из депутатов считает, что надо продать жильё, в котором временно проживают чиновники
Сегодня депутат от КПРФ Баир Цыренов поднял вопрос казённых квартир, предложив продать их. Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой сессии Хурала выяснилось, что в специализированном жилищном фонде при правительстве есть семь квартир, а также таунхаус в 89 квадратов.
- Не надо думать, что у нас такой большой жилой фонд. На самом деле семь квартир и один дом (таунхаус) площадью 89 квадратов. По расходам: как собственники мы платим порядка 352 тысячи налог на имущество, 46 тысяч – взносы за капремонт. То, что мы обязаны платить. Коммунальные расходы платит проживающий в служебном жилье, - разъяснял тогда зампред правительства Бурятии Баир Цыренов.
Коммунист Баир Цыренов считает, что надо жильё продать и направить деньги от их реализации на другие цели.
- В рамках работы рабочей группы по бюджету был сформулирован не только ряд поправок в бюджет, но и в том числе предложения. Хотелось бы услышать мнение правительства по поводу о моём предложение о необходимости продажи для приватизации спецжилфонда администрации главы республики в количестве семи квартир, одного таунхауса. Предложение было на рабочей группе, оно включено в протокол, - сказал депутат.
Оказалось, что по закону это невозможно.
- Приватизация жилья регулируется отдельным законом «О приватизации жилья», и доход с такой приватизации не подразумевается. Жильё - это бесплатная передача гражданам жилфонда. Соответственно, как депутат озвучивает – давайте продадим и получим доход, это невозможно, - объяснила первый замминистра имущественных и земельных отношений республики Марина Коротич.
Представитель КПРФ не успокаивался – отметил, что можно найти другой выход: к примеру, передать городу квартиры, а город потом продаст их. «При желании можно найти механизмы», - подчеркнул он.
- Запрет на платную передачу жилья при приватизации установлен федеральным законом, поэтому независимо от того, будут ли заниматься приватизацией госорганы, или органы местного самоуправления в случае передачи в муниципальную собственность данных квартир, доход невозможно получить. Запрещена законом продажа квартир, - заключила Марина Коротич.
В Бурятии предложили продать казённые квартиры
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 19.12.2020
В агентстве лесного хозяйства более 40 открытых вакансий
«Локдаун в России на фоне пандемии не планируется», — сказал глава государства
В Бурятии после успеха летней чартерной программы ввели зимнюю
Отец и сын Белых теперь руководят ведущими вертолётными предприятиями страны
Глава Бурятии сделает новогодний подарок девочке из Тунки
Александр Воронин переехал из Иркутска в Хабаровск
Заместители министра обороны России зачастили в Бурятию
Власть, 17.12.2020
Пётр Мордовской рассказал о личной жизни в новогодние праздники
Власть, 17.12.2020
Также он подделал решение думы поселения
63% опрошенных считают, что Александр Осипов «работает хорошо»
В указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом внесены изменения
Глава Джидинского района находился на самоизоляции
Законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотиков через интернет
В правительстве Бурятии подведены итоги декларационной кампании
Люди пытаются узаконить дома с 2009 года