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В Бурятии предложили продать казённые квартиры

В Бурятии предложили продать казённые квартиры
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из депутатов считает, что надо продать жильё, в котором временно проживают чиновники

Сегодня депутат от КПРФ Баир Цыренов поднял вопрос казённых квартир, предложив продать их. Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой сессии Хурала выяснилось, что в специализированном жилищном фонде при правительстве есть семь квартир, а также таунхаус в 89 квадратов.

- Не надо думать, что у нас такой большой жилой фонд. На самом деле семь квартир и один дом (таунхаус) площадью 89 квадратов. По расходам: как собственники мы платим порядка 352 тысячи налог на имущество, 46 тысяч – взносы за капремонт. То, что мы обязаны платить. Коммунальные расходы платит проживающий в служебном жилье, - разъяснял тогда зампред правительства Бурятии Баир Цыренов.

Коммунист Баир Цыренов считает, что надо жильё продать и направить деньги от их реализации на другие цели.

- В рамках работы рабочей группы по бюджету был сформулирован не только ряд поправок в бюджет, но и в том числе предложения. Хотелось бы услышать мнение правительства по поводу о моём предложение о необходимости продажи для приватизации спецжилфонда администрации главы республики в количестве семи квартир, одного таунхауса. Предложение было на рабочей группе, оно включено в протокол, - сказал депутат.

Оказалось, что по закону это невозможно.

- Приватизация жилья регулируется отдельным законом «О приватизации жилья», и доход с такой приватизации не подразумевается. Жильё - это бесплатная передача гражданам жилфонда. Соответственно, как депутат озвучивает – давайте продадим и получим доход, это невозможно, - объяснила первый замминистра имущественных и земельных отношений республики Марина Коротич.

Представитель КПРФ не успокаивался – отметил, что можно найти другой выход: к примеру, передать городу квартиры, а город потом продаст их. «При желании можно найти механизмы», - подчеркнул он.

- Запрет на платную передачу жилья при приватизации установлен федеральным законом, поэтому независимо от того, будут ли заниматься приватизацией госорганы, или органы местного самоуправления в случае передачи в муниципальную собственность данных квартир, доход невозможно получить. Запрещена законом продажа квартир, - заключила Марина Коротич.
жилье чиновники
 
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