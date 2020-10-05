Также ограничена тематика рисунков
В июне в Улан-Удэ внесли поправки в действующие правила благоустройства города для регулирования нанесения граффити на фасады зданий. Теперь наносить граффити можно только в соответствии с согласованным дизайн-проектом, напоминает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Рисовать граффити запрещено на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия и на вновь выявленных объектах культурного наследия, также на фасадах зданий, выходящих на магистральные улицы города.
- Кроме того, определена тематика наносимых граффити. Это темы, популяризующие духовно-нравственные ценности, патриотизм, исторические события, науку, спорт, искусство, выдающихся деятелей. Нанесение граффити иных тематик не допускается, - пояснил начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчиров.
Для того, чтобы нарисовать на стене граффити, заинтересованным лицам нужно согласовать дизайн-проект с комитетом по архитектуре и градостроительству – подать заявление, письменное согласие всех собственников зданий, строений, сооружений и копию правоустанавливающих документов на здание.
Комитет рассматривает документы в течение 10 рабочих дней. Решение о согласовании оформляется распоряжением комитета.
Согласно статье 19 закона Бурятии об административных нарушениях, самовольное изменение фасада здания влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
В Улан-Удэ будут согласовывать уличные граффити
Власть, Фото:
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