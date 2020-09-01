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Замгубернатора Забайкалья расплакалась из-за травли хейтеров

Замгубернатора Забайкалья расплакалась из-за травли хейтеров
Власть, 
Семью Аягмы Ванчиковой травят из-за поступления дочери в МГИМО

Сегодня заместитель губернатора Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова выложила в Instagram видеообращение, в котором рассказала о травле её семьи в интернете из-за поступления дочери в МГИМО на бюджет.

Аягма Ванчикова со слезами на глазах сообщила, что её семья сейчас переживает непростое время из-за оскорблений забайкальцев.

- Организована какая-то практически травля, создан негативный фон вокруг поступления моей дочери в университет, причем на абсолютно лживых фактах. Это, конечно же, огорчает не только меня, но и мою дочь, которая невольно стала участником такого гонения против нее и против всей семьи. Мы очень переживаем по этому поводу, думали, ситуация разрешится, но, к сожалению, во всех сетях появляются различные комментарии, в том числе и очень оскорбительного характера, рассказала замгубернатора.

Дочь Аягмы Ванчиковой Аляна поступила в МГИМО по целевому направлению, это значит, что она будет учиться бесплатно при условии возвращения в регион для работы в администрации округа. Отметим, для студентов, обучающихся на коммерческой основе, стоимость составляет около 2,5 миллионов рублей.

- Моя дочь, как и все дети, имела мечту – поступить в этот университет. Для этого она очень старалась, училась, в ущерб общению со своими сверстниками, друзьями. Она является победителем различных олимпиад, соревнований конкурсов, о чем свидетельствует достаточно увесистое школьное портфолио, - рассказала Аягма Ванчикова о своей дочери.

По её словам, у дочери не было четверок, она получила сразу две золотые медали – федеральную и региональную, выучила китайский язык и сдала экзамен. А за два дня до начала ЕГЭ дочь замгубернатора заболела коронавирусом, но вылечилась и сдала экзамены в дополнительные дни.

Аягма Ванчикова заявила, что любой абитуриент может заключить договор с работодателем на целевое обучение, и региональный бюджет средств на это не потратит.

- Прошу вас не травмируйте ребёнка. Я понимаю, конечно, в большей степени накладывает отпечаток моя какая-то общественная деятельность, но это ни в коей мере не должно отражать и затрагивать какие-то личные, глубоко семейные отношения. Я открыта к диалогу по работе, но прошу не трогать моих детей. Детям жить. Я думаю, каждый из вас должен это понимать, - заключила она.

Забайкальский край интернет вузы
 
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