В Иркутской области построили новый мост через реку Куда
В Иркутском районе ввели в эксплуатацию новый мост через реку Куда. Он расположен на 15 километре автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда. Сегодня, 14 июля, его осмотрел исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Новый мост построили параллельно со старым, который был возведён одним из первых в регионе. К нему вели подходы с опасным радиусом поворота. По этой причине здесь нередко бывали аварии. Подходы к новому мосту безопасны. Их длина составляет 1,5 километра. Протяжённость самого сооружения – 134 метра, в нём три пролёта из сталежелезобетона. По новому мосту уже открыли движение. Старый в ближайшее время демонтируют.
- Подрядчик досрочно завершил работы на мостовом переходе. Все сделано в соответствии с нормами. На подходах полностью устранены участки ненормативных спрямлений и заездов. Мост прошёл технические испытания и сдан в эксплуатацию. Увеличилась пропускная способность перехода и скоростной режим, - сказала Юлия Гордина.
В Иркутском районе идёт большой дорожный ремонт. Готова проектная документация для ремонта моста через реку Куда в селе Хомутово, определить подрядчика планируется в ближайшее время. В 2021 году в муниципальном образовании отремонтируют 56 километров автодорог, 21 километр из них – в районе Хомутово и прилегающих к нему населённых пунктах. Это участки Урик – Усть-Уда, Грановшщина – Урик – Хомутово, Куда – Хомутово.
- Дороги – это беда Иркутской области. Я проехал по многим территориям региона и вижу, что дорогам нужно уделить самое пристальное внимание. Проектирование начинать в зимний период, чтобы приступать к строительству, как только позволят погодные условия, - отметил врио губернатора Игорь Кобзев.
По информации пресс-службы правительства Иркутской области
Врио губернатора Иркутской области: «Дороги – это беда»
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 15.07.2020
В республике ждут визита вице-премьера Марата Хуснуллина
Власть, 15.07.2020
Новое приветствие появилось в связи с делом арестованного губернатора Хабаровского района Сергея Фургала
Он проводится среди администраций населённых пунктов, расположенных у Байкала
Асфальт дорожники укладывали прямо на песок
Дорога поможет в развитии туристического кластера «Щучье озеро»
Нарушения выявили в Северобайкальске
Алексей Цыденов посетит школы, проинспектирует ремонт дороги и осмотрит плодово-ягодный питомник
Власти Иркутска планируют благоустроить территорию
Нарушения выявили в закупке, связанной с благоустройством улицы в Закаменске
Районная администрация получила иск от прокуратуры
Власть, 13.07.2020
Накануне горела крыша 17-этажного дома в микрорайоне Солнечный
Власть, 13.07.2020
Главный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к бизнесменам в связи с ковидными правилами
Власть, 12.07.2020
Сергей Дорош, который четыре года был лидером ЛДПР в Бурятии, покинул этот пост
Власть, 10.07.2020
Всероссийский день трезвости отмечается в России 11 сентября
Власть, 10.07.2020
За него проголосовали большинство депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края