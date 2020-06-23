Китай окажет помощь медицинским организациям Бурятии в борьбе с COVID-19
В Бурятию ожидается поступление средств индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц. Помощь придёт из автономного района Внутренняя Монголия КНР, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
Партия состоит из 20 тысяч одноразовых медицинских масок, тысячи комплектов защитных костюмов, пяти тысяч респираторов.
- Я от имени канцелярии иностранных дел автономного района Внутренняя Монголия выражаю сочувствие всем заболевшим в республике. Когда в Китае была борьба с коронавирусом, президент Владимир Путин одним из первых выразил сочувствие председателю Си Цзиньпину, а также неоднократно открыто выражал поддержку Китаю. Правительство России отправляло спецрейсы, которыми в качестве помощи были доставлены товары медицинского назначения. Китай, в свою очередь, также оказал поддержку и направил России товары медицинского назначения, а также специально направил группу медицинских работников оказать содействие в борьбе с коронавирусом. Это не только продемонстрировало глубокую дружбу между народами Китая и России, но и ещё более продемонстрировало ответственность наших стран. В целях демонстрации поддержки автономного района Внутренняя Монголия Республике Бурятия в борьбе коронавирусом, мы готовы оказать посильное содействие Республике Бурятия в предоставлении помощи в виде товаров медицинского назначения, - обратился к жителям Бурятии начальник канцелярии иностранных дел автономного района Внутренняя Монголия КНР Фу Юнчунь.
Всего благотворители пожертвовали медикам Бурятии уже более 120 млн рублей. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики перечислил 90 млн рублей.
Китай направит гуманитарную помощь Бурятии
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