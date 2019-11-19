Мероприятие состоится в ближайшую пятницу
Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура проведёт «горячую линию» по вопросам охраны водных объектов. Мероприятие состоится 22 ноября.
Обращения, вопросы и предложения граждан принимаются по телефону: 8 (3952) 43-61-48.
Справка:
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура была образована 1 декабря 2017 года.
В её состав вошли восемь межрайонных природоохранных прокуратур, которые расположены в Братске, Иркутске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске и посёлка Еланцы Ольхонского района Иркутской области, городах Улан-Удэ и Северобайкальске Республики Бурятия, а также в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края.
Западно-Байкальская природоохранная прокуратура расположена в Иркутске, ей руководит заместитель Байкальского природоохранного прокурора Василий Касьяненко.
Природоохранная прокуратура занимается надзором над исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании, соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду, за межрегиональными, территориальными органами и подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти регионов и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организаций (в том числе управляющих особо охраняемыми природными территориями и особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа) на территории регионов, расположенных в Байкало-Ангарском бассейне.
Западно-Байкальская природоохранная прокуратура проведёт «горячую линию»
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 19.11.2019
Мероприятие состоится в ближайшую пятницу
Власть, 18.11.2019
За лето было подготовлены 33 котельные, из них на 13 был произведён капремонт и реконструкция
Власть, 18.11.2019
Он вырубил деревьев почти на 4 миллиона рублей
Высокую награду региону вручил министр культуры РФ Владимир Мединский
Глава Бурятии подвёл итоги первого года республики в составе Дальневосточного федерального округа
Пост получил известный учёный Игорь Бычков
Председатель КУИ уволена, а одновременно с этим в КСК – громкое назначение
Результаты аукциона появятся на официальном сайте торгов только после вмешательства антимонопольного органа
Алексей Цыденов принял участие по видеосвязи в передаче «Право на справедливость». ВИДЕО
Прокуратура нашла нарушения в работе министерства туризма Бурятии
Мероприятие состоится завтра
Бывший исполняющий обязанности гендиректора подозревается в превышении полномочий
Иномарка появится в распоряжении администрации до конца года
Об этом глава Бурятии сообщил сам на пресс-конференции
Алексей Цыденов прокомментировал критику главы Буддийской традиционной Сангхи в свой адрес