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Западно-Байкальская природоохранная прокуратура проведёт «горячую линию»

Западно-Байкальская природоохранная прокуратура проведёт «горячую линию»
Власть,  Фото:pixabay.com
Мероприятие состоится в ближайшую пятницу

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура проведёт «горячую линию» по вопросам охраны водных объектов. Мероприятие состоится 22 ноября.

Обращения, вопросы и предложения граждан принимаются по телефону: 8 (3952) 43-61-48.

Справка:

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура была образована 1 декабря 2017 года.

В её состав вошли восемь межрайонных природоохранных прокуратур, которые расположены в Братске, Иркутске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске и посёлка Еланцы Ольхонского района Иркутской области, городах Улан-Удэ и Северобайкальске Республики Бурятия, а также в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края.

Западно-Байкальская природоохранная прокуратура расположена в Иркутске, ей руководит заместитель Байкальского природоохранного прокурора Василий Касьяненко.

Природоохранная прокуратура занимается надзором над исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании, соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду, за межрегиональными, территориальными органами и подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти регионов и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организаций (в том числе управляющих особо охраняемыми природными территориями и особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа) на территории регионов, расположенных в Байкало-Ангарском бассейне.

горячая линия природоохранная деятельность
 
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