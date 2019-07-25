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Тулун посетил глава Минстроя России

Тулун посетил глава Минстроя России
Власть,  Фото:пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Министр осмотрел пострадавшие территории и принял участие в заседании комиссии по ЧС

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев с рабочим визитом посетил город Тулун в Иркутской области, где встретился с представителями региональных и местных властей, с депутатами Тулунского района. Министр осмотрел пострадавшие территории и объекты, принял участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, провёл совещание с сотрудниками оперативной группы Минстроя РФ, которая базируется в Тулуне.

На встрече с депутатами районной думы Владимир Якушев, отвечая на вопросы о капитальном ремонте пострадавшего от паводка жилья, пояснил, что работы могут быть организованы как централизованно, так и индивидуально: если человек пожелает сам отремонтировать свой дом, у него должна быть такая возможность.

По словам министра, главная задача сегодня в том, чтобы быстро выработать алгоритм действий при получении выплат гражданами, кто утратил жильё в результате паводка, тем, у кого будет производиться капитальный ремонт.

- Это очень важно – с завтрашнего дня должна запускаться процедура выплат, количество людей большое. Предыдущий опыт показал, что этому надо уделять пристальное внимание. Чтобы граждане получали чёткую информацию, понимали, куда идти, какие документы оформлять. Чтобы пострадавший приходил один раз, документы заполнял один раз, и самое главное, чтобы ему всё было понятно, как он может потратить эти деньги, как будет производиться ремонт, – подчеркнул Владимир Якушев.

По его мнению, уже при подписании договора граждан надо знакомить с компаниями, которые сегодня предлагаются субъектом РФ как будущие подрядчики. Как раз сегодня в Тулуне начала работу выставка-ярмарка недвижимости, организованная при содействии Правительства Иркутской области.

Министр также посетил школу №20, детский сад «Родничок», где продолжаются ремонтные работы, побывал на отсыпке защитных дамб, встретился с жителями Тулуна в самой пострадавшей от наводнения части города.

- То, что предложено сегодня для возможного строительства в Тулуне, – лучшие участки, которые есть. О затратах на подведение сетей, подготовку этих участков к строительству мы сможем поговорить позднее, после анализа ситуации, – передаёт слова Владимира Якушева пресс-служба Правительства Иркутской области.
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