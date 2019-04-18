18 Апреля

Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по кредиту «Большие деньги»

17 Апреля

Популярное

Директор Кадастровой палаты Бурятии получил почётное звание

Директор Кадастровой палаты Бурятии получил почётное звание
Власть, 
Он стал заслуженным землеустроителем

Директор филиала Кадастровой палаты по Бурятии Пётр Покацкий получил почётное звание «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации».

Решение о присвоении такого почётного звания принимает президент России на основании представления и предложения комиссии по государственным наградам.

Почётное звание «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации» присваивается кадастровым инженерам и техникам, а также работникам и служащим органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за личные заслуги.
кадастровая палата
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Зампред правительства Бурятии владеет 19 земельными участками
Зампред правительства Бурятии владеет 19 земельными участками
Власть, 18.04.2019
Все заместители председателя правительства Бурятии раскрыли свои доходы за 2018 год
В Бурятии по решению суда в селе появилась электросирена
В Бурятии по решению суда в селе появилась электросирена
Власть, 18.04.2019
В селе Пестерево установили систему звукового оповещения населения
В Забайкалье отремонтируют ветхие больницы
В Забайкалье отремонтируют ветхие больницы
Власть, 17.04.2019
На очереди медучреждения Читы и Хилка
Более 190 млрд. рублей просит Бурятия у Минвостокразвития на соцпроекты
Более 190 млрд. рублей просит Бурятия у Минвостокразвития на соцпроекты
Власть, 17.04.2019
Республика представила заявку в Нацпрограмму развития дальнего Востока
Замминистру строительства Бурятии предлагают до 105 тысяч в месяц
Замминистру строительства Бурятии предлагают до 105 тысяч в месяц
Власть, 17.04.2019
В Бурятии объявили конкурс на должность замминистра строительства
В Улан-Удэнском горсовете на одного депутата станет меньше
В Улан-Удэнском горсовете на одного депутата станет меньше
Власть, 17.04.2019
Владимир Уваров уходит «по собственному»
Улан-Удэ не выбрали местом встречи с Ким Чен Ыном
Улан-Удэ не выбрали местом встречи с Ким Чен Ыном
Власть, 17.04.2019
Вероятность того, что лидеры России и Северной Кореи встретятся в Улан-Удэ, обсуждали зимой
Доходы Александра Иринчеева за год выросли
Доходы Александра Иринчеева за год выросли
Власть, 16.04.2019
И.о. мэра и заместитель мэра Улан-Удэ отчитались о своих доходах
Питерские единороссы получили посылку с мусором из Бурятии
Питерские единороссы получили посылку с мусором из Бурятии
Власть, 16.04.2019
Бурятия присоединилась ко всероссийской «мусорной» акции
Глава Бурятии уволил одного и назначил трёх чиновников
Глава Бурятии уволил одного и назначил трёх чиновников
Власть, 16.04.2019
Изменения касаются администрации главы, а также ЗАГС  
Бюро почётного консула Франции появится в Иркутске
Бюро почётного консула Франции появится в Иркутске
Власть, 16.04.2019
Самого почётного консула выберут из местных жителей
Бурятские сенаторы раскрыли свои доходы
Бурятские сенаторы раскрыли свои доходы
Власть, 15.04.2019
Вячеслав Наговицын и Александр Варфоломеев отчитались о доходах
Депутат Госдумы от Бурятии обзавёлся недвижимостью
Депутат Госдумы от Бурятии обзавёлся недвижимостью
Власть, 15.04.2019
Бурятские депутаты Госдумы раскрыли свои доходы за 2018 год

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^