Он стал заслуженным землеустроителем
Директор филиала Кадастровой палаты по Бурятии Пётр Покацкий получил почётное звание «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации».
Решение о присвоении такого почётного звания принимает президент России на основании представления и предложения комиссии по государственным наградам.
Почётное звание «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации» присваивается кадастровым инженерам и техникам, а также работникам и служащим органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за личные заслуги.
Директор Кадастровой палаты Бурятии получил почётное звание
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