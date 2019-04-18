Директор Кадастровой палаты Бурятии получил почётное звание

Он стал заслуженным землеустроителем



Директор филиала Кадастровой палаты по Бурятии Пётр Покацкий получил почётное звание «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации».



Решение о присвоении такого почётного звания принимает президент России на основании представления и предложения комиссии по государственным наградам.



Почётное звание «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации» присваивается кадастровым инженерам и техникам, а также работникам и служащим органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за личные заслуги.

