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В Иволгинском районе Бурятии решают, как выбирать главу

В Иволгинском районе Бурятии решают, как выбирать главу
Власть, 
Жители района определяются: выбирать самим главу или же дать возможность кандидатам отбираться по конкурсу

Итоговые публичные слушания по порядку предстоящих выборов главы района прошли сегодня в администрации Иволгинского района. Неделей раньше подобные мероприятия прошли во всех районных поселениях. Слушания связаны с инициативой депутатов райсовета внести изменения в устав муниципального образования, касающиеся избрания нового главы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией взамен всенародным выборам. 

Говоря проще, районный совет депутатов, в соответствии с республиканским законом «Об организации местного самоуправления», предложил иволгинцам в 2019 году отказаться от прямых выборов руководителя района и предоставить право отбора кандидатов членам конкурсной комиссии, как это сделали в прошлом году в Хоринском, Заиграевском, Муйском и Северо-Байкальском районах.

Как утверждают сами народные избранники, ими движет стремление повысить авторитет и ответственность должности руководителя муниципального образования, а также избавить район от «грязи».

Слушания прошли при большом числе собравшихся жителей, депутатов райсовета. Каждому мог высказаться по выбору порядка избрания главы и все мнения, и предложения заносились в протокол собрания. 

По мнению экспертов, в период прямых выборов ситуация в муниципальных образованиях резко обостряется, их жители раскалываются по лагерям кандидатов, а консультанты используют все средства для манипуляции сознанием избирателей.

Выступавшие за делегирование права отбора кандидатов конкурсной комиссии были более сдержаны. Выступления сводились к тому, что прямые выборы не оправдали надежд избирателей. Район топчется на месте, а квалификация избранных глав оставляет желать лучшего.

По мнению политолога Алексея Михалева, прямые выборы именно в муниципальных образованиях давно приобрели негативный оттенок.

- Иволгинский район на протяжении последних 18 лет находился в состоянии политической турбулентности. Частые смены глав подорвали авторитет муниципальной власти. Сегодня, когда осуществляется переход к конкурсной системе назначений глав районов, пример Иволги показателен. Несомненно, требуются новые подходы к ротации чиновников. Переход к избранию главы района через конкурсный отбор кандидатов открывает новые возможности для повышения эффективности органов местного самоуправления, - считает политолог Алексей Михалев.

При конкурсном отборе глава республики вместе с правительством берёт ответственность за того или иного кандидата. Ещё один плюс – экономия районного бюджета.

Теперь, следуя процедуре слушаний об изменениях и дополнениях в устав, райсовету необходимо время для обработки протокола мероприятия, анализа прозвучавших предложений, после чего они лягут в основу итогового документа по решению комиссии.
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