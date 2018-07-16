16 Июля

15 Июля

Популярное

Медведев поручил ликвидировать третью смену в Бурятии «в кратчайшие сроки»

Медведев поручил ликвидировать третью смену в Бурятии «в кратчайшие сроки»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Также он поручил проверить, почему в Бурятии «осталась очередь из детей от 3 до 7 лет в детсады»

Председатель правительства России Дмитрий Медведев по итогам встречи 27 июня с главой Бурятии Алексеем Цыденовым дал указание о ликвидации в кратчайшие сроки третьей смены в школах республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

«Третью смену в республике необходимо ликвидировать в кратчайшие сроки. Внесите согласованные предложения по строительству школ», - указал премьер-министр.

Соответствующее поручение было дано зампреду правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой, министру просвещения Ольге Васильевой, а также первому зампреду правительства – министру финансов Антону Силуанову и министру строительства Владимиру Якушеву. Документ также был направлен в правительство Бурятии.

Дмитрий Медведев также поручил заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой и министру просвещения Ольге Васильевой внести предложения по строительству детских садов в Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия не справилась с указом президента о 100% охвате детей дошкольным образованием. На прошлой неделе на площади Советов в Улан-Удэ даже состоялась мирная «акция протеста» в виде флэшмоба от родителей детей, которые не могут получить путёвки.

«Нужно проверить, почему осталась очередь из детей от 3 до 7 лет (был доклад о решении этой задачи. Внесите предложения, что делать дальше по строительству детских садов», - говорится в поручении премьер-министра зампреду правительства по социальной сфере и министру образования.




Алексей Цыденов сообщил Дмитрию Медведеву, что в Бурятии функционируют 467 школ, в которых обучаются более 138 тысяч учащихся. В 2017-2018 учебном году в 166 школах республики во вторую смену обучались 30409 человек, в третью смену в 6 школах – 1019. В ветхих и аварийных зданиях 17 школ обучались 2628 человек, в зданиях с износом более 50% - 70 тысяч учащихся.

С 2018-2019 учебного года дополнительно 220 учащихся перейдут в третью смену обучения еще в 3 школах республики. То есть, в 9 школах республики 1239 детей будут обучатся в третью смену (практически все здания школ, в которых имеется третья смена – ветхие или аварийные).

В Бурятии до 2020 года планируется построить 4 школы общей проектной мощностью на 1660 человек. На это потребуется 1 млрд 390,8 млн рублей.

Но данные мероприятия не решат проблему трёхсменного обучения.

Учитывая предельный дефицит республиканского бюджета, Алексей Цыденов попросил Дмитрия Медведева оказать содействие по выделению дополнительно 4 млрд 37,5 млн рублей финансирования из федерального бюджета на строительство 8 школ в республике. А также оказать содействие в финансировании мероприятий по строительству детских садов в республике в рамках отраслевых национальных проектов (программ) до 2025 года.

По состоянию на 1 июня 2018 года, доступность дошкольного образования в Бурятии для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 50,47%, а в возрасте от 3 до 7 лет - 91,16%. При этом на учёте для предоставления места в детсадах в возрасте от 2 месяцев до 3 лет состоят 20123 ребенка, в возрасте от 3 до 7 лет – 5801.

Существует необходимость строительства ещё 43 детских садов различной проектной мощности. На эти цели нужно 9 млрд 710,6 млн рублей.

Строительство 7 дошкольных образовательных организаций предполагается начать в 2019 года на общую сумму 1 млрд 660,6 млн рублей с созданием 1600 новых мест. С 2020 года планируется строительство 8 объектов на общую сумму 2 млрд 60 млн рублей с созданием 2060 новых мест. В последующие до 2025 годы планируется строительство еще 28 детских садов на общую сумму 5 млрд 990 млн рублей с созданием 6000 новых мест.

Но в связи с дефицитом республиканского бюджета построить объекты только за счёт республики не представляется возможным. 

Медведев школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Медведев поручил ликвидировать третью смену в Бурятии «в кратчайшие сроки»
Медведев поручил ликвидировать третью смену в Бурятии «в кратчайшие сроки»
Власть, 16.07.2018
Также он поручил проверить, почему в Бурятии «осталась очередь из детей от 3 до 7 лет в детсады»
Депутат Хурала Бурятии признан банкротом
Депутат Хурала Бурятии признан банкротом
Власть, 16.07.2018
Ким Галсанов не отдал банку 1,3 миллиона рублей
Алексей Цыденов: Теперь можно не гонять людей из Баргузина в больницы Улан-Удэ
Алексей Цыденов: Теперь можно не гонять людей из Баргузина в больницы Улан-Удэ
Власть, 15.07.2018
В пятницу, 13 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в Баргузинской центральной районной больнице
Алексей Цыденов: «Баргузинский район уникальный»
Алексей Цыденов: «Баргузинский район уникальный»
Власть, 15.07.2018
Глава поздравил жителей Баргузинского района с 95-летием
Госдума просит МЧС дать оценку действиям властей Забайкалья при наводнении
Госдума просит МЧС дать оценку действиям властей Забайкалья при наводнении
Власть, 13.07.2018
По словам жителей Читы, после введения в регионе режима ЧС они не получили предупреждений ни от органов власти, ни от МЧС
Бывший зампред правительства Бурятии назвал свою пенсию
Бывший зампред правительства Бурятии назвал свою пенсию
Власть, 13.07.2018
Вип-доплата Владимира Агалова оказалась меньше, чем предполагали пользователи
Альпинисты: Флагу Бурятии на Эвересте быть!
Альпинисты: Флагу Бурятии на Эвересте быть!
Власть, 13.07.2018
Алексей Цыденов поддержал федерацию альпинизма Бурятии, планирующую покорить высочайшую вершину Земли
Игорь Шутенков представил в Монголии турпроекты Бурятии
Игорь Шутенков представил в Монголии турпроекты Бурятии
Власть, 12.07.2018
Игорь Шутенков представил в Монголии турпроекты Бурятии
Алексей Цыденов о проблемных застройщиках: «Пора доставать ежовые рукавицы»
Алексей Цыденов о проблемных застройщиках: «Пора доставать ежовые рукавицы»
Власть, 12.07.2018
Четыре застройщика пообещали сдать дома в этом году
Алексей Цыденов: «Совесть надо насильно вкручивать»
Алексей Цыденов: «Совесть надо насильно вкручивать»
Власть, 12.07.2018
Глава Бурятии встретился с недобросовестными застройщиками и обманутыми дольщиками
Власти района Бурятии нарушили закон о транспортной безопасности
Власть, 12.07.2018
Прокуратура проверила соблюдение законодательства о транспортной безопасности в деятельности администрации Закаменского района
Госдума отклонила законопроект о гендерном равенстве
Власть, 11.07.2018
Госдума в среду отклонила во втором чтении законопроект 2003 года о гендерном равенстве
Алексей Цыденов нашёл «главного» посетителя выставки о Бурятии в Москве
Алексей Цыденов нашёл «главного» посетителя выставки о Бурятии в Москве
Власть, 11.07.2018
На выставке представлены работы фотографов со всей республики
Назначен прокурор Баргузинского района Бурятии
Назначен прокурор Баргузинского района Бурятии
Власть, 11.07.2018
Приказ подписал генеральный прокурор Юрий Чайка

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Загрузка...
^