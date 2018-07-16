Медведев поручил ликвидировать третью смену в Бурятии «в кратчайшие сроки»

Алексей Цыденов сообщил Дмитрию Медведеву, что в Бурятии функционируют 467 школ, в которых обучаются более 138 тысяч учащихся. В 2017-2018 учебном году в 166 школах республики во вторую смену обучались 30409 человек, в третью смену в 6 школах – 1019. В ветхих и аварийных зданиях 17 школ обучались 2628 человек, в зданиях с износом более 50% - 70 тысяч учащихся.С 2018-2019 учебного года дополнительно 220 учащихся перейдут в третью смену обучения еще в 3 школах республики. То есть, в 9 школах республики 1239 детей будут обучатся в третью смену (практически все здания школ, в которых имеется третья смена – ветхие или аварийные).В Бурятии до 2020 года планируется построить 4 школы общей проектной мощностью на 1660 человек. На это потребуется 1 млрд 390,8 млн рублей.Но данные мероприятия не решат проблему трёхсменного обучения.Учитывая предельный дефицит республиканского бюджета, Алексей Цыденов попросил Дмитрия Медведева оказать содействие по выделению дополнительно 4 млрд 37,5 млн рублей финансирования из федерального бюджета на строительство 8 школ в республике. А также оказать содействие в финансировании мероприятий по строительству детских садов в республике в рамках отраслевых национальных проектов (программ) до 2025 года.По состоянию на 1 июня 2018 года, доступность дошкольного образования в Бурятии для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 50,47%, а в возрасте от 3 до 7 лет - 91,16%. При этом на учёте для предоставления места в детсадах в возрасте от 2 месяцев до 3 лет состоят 20123 ребенка, в возрасте от 3 до 7 лет – 5801.Существует необходимость строительства ещё 43 детских садов различной проектной мощности. На эти цели нужно 9 млрд 710,6 млн рублей.Строительство 7 дошкольных образовательных организаций предполагается начать в 2019 года на общую сумму 1 млрд 660,6 млн рублей с созданием 1600 новых мест. С 2020 года планируется строительство 8 объектов на общую сумму 2 млрд 60 млн рублей с созданием 2060 новых мест. В последующие до 2025 годы планируется строительство еще 28 детских садов на общую сумму 5 млрд 990 млн рублей с созданием 6000 новых мест.Но в связи с дефицитом республиканского бюджета построить объекты только за счёт республики не представляется возможным.