Алексей Цыденов: «Вышел от премьер-министра под большим впечатлением»

Глава Бурятии эмоционально рассказал о встрече с Дмитрием Медведевым
Как сообщал «Байкал-Daily», 27 июня в резиденции «Горки» в Московской области состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы Бурятии Алексея Цыденова. На встрече были решены несколько крупных вопросов – от строительства очистных в Улан-Удэ до ликвидации третьей смены в школах.
На своей странице в Facebook глава Бурятии рассказал о том, как прошла встреча.
«Долго думал как написать об этом правильно. С одной стороны надо написать так, чтоб пресс-служба Премьера претензий не выдвинула. С другой, чтоб слишком казенным языком не написать», - отметил Алексей Цыденов.
В повестке встречи было заложено только три вопроса. С учётом ограниченности времени просили больше Дмитрия Медведва не «грузить», поделился глава.
Перед приёмом Алексея Цыденова у премьер-министра было совещание по вопросам международной торговли и защите российских производителей (на фоне всей санкционной политики). После главы Бурятии в графике стояли вице-премьер и федеральный министр.
«В общем мандраж немного (точнее - много) был, как меня примут, услышат ли, дадут ли время высказаться и т.д.», - поделился глава Бурятии.
Однако, вопреки всем опасениям, Дмитрий Медведев выслушал все проблемы Бурятии.
Без долгих дискуссий он однозначно поддержал необходимость в кратчайшие сроки ликвидации как третьей смены в школах, так и очереди в детские сады детей от 3 до 7 лет! Речь идёт минимум о 4 миллиардах рублей.
«Дал очень конкретные поручения Правительству. Правда, поручил проверить, как мы раньше отчитывались, что у нас очередь в детские сады ликвидирована. (Думаю лучше получить по голове, но решить вопрос, чем отсиживаться в засаде). После таких сильных решений я думал мне скажут, что с тебя хватит, и попросят из кабинета. Но нет, Председатель не прерывал, а наоборот - поинтересовался о других наиболее актуальных задачах», - поделился Алексей Цыденов.
В итоге он получил поручения председателя правительства по проработке целого ряда ключевых для Бурятии вопросов:
- По выделению из Резервного фонда правительства 520 млн руб на очистные Улан-Удэ.
- Проработки вопроса снижения платы за водопользование Гусиноозерской ГРЭС (без решения этого вопроса в 2021 году станция может быть остановлена);
- Рассмотрения возможности включения в ОЭЗ «Байкальская Гавань» горы Мамай, на которую уже есть российский инвестор с объёмом инвестиций 2,4 млрд руб, но без статуса особой экономической зоны он не может зайти
- По формированию оргкомитета по празднованию 100-летия Республики Бурятии в 2023 г (от того кто возглавит оргкомитет и кто в него войдёт, зависит, что войдёт в программу подготовки)
- По строительству в Улан-Удэ мусоросжигательного завода в рамках соглашения с японской стороной (цена вопроса 6,5 млрд руб, в т.ч. 1,5 млрд. руб. японская сторона)
«Несмотря на очередность и жесткий график Председателя, моё общение вышло за все отведенные временные пределы! Вышел от Председателя под большим впечатлением (если мягко сказать)!» - поделился впечатлениями глава Бурятии.
Алексей Цыденов также поблагодарил премьер-министра: «Дмитрий Анатольевич, низкий поклон Вам за такой внимательный и конкретный подход к проблемам республики».
«Теперь, при такой поддержке Председателя Правительства, главное самим бы не оплошать и вовремя земельные участки оформить и сделать проектную документацию по школам и садам, - резюмировал он. - Не знаю, как часто будет получаться попадать на личный приём к Председателю, но к хорошему привыкаешь быстро! Мне очень понравилось!»
Алексей Цыденов: «Вышел от премьер-министра под большим впечатлением»
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Все регулирующие его деятельность законы и положения признали утратившими силу
Премьер-министр Дмитрий Медведев принял Алексея Цыденова в подмосковных Горках
Народный Хурал пятого созыва проводит свою последнюю сессию
Алексей Цыденов высказал мнение о стратегии пространственного развития России
27 июня в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград
На высшем уровне продолжается обсуждение экспериментов с почтовыми дронами, первый из которых разбился в Бурятии. Крайне резко высказалась председатель Совета Федерации
Сам Александр Попов заявил пикетчику, что может и «наказать по-мужски»
Время продажи алкоголя в Забайкальском крае, в случае принятия законопроекта в двух чтениях на ближайшей сессии Законодательного собрания региона, увеличится с 8.00 до 23.00 уже с июля, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 27 июня депутат Юрий Кон
С 20 по 21 сентября в Иркутске пройдет второй Байкальский международный экологический водный форум, организатором которого выступает правительство Иркутской области
В правительстве Бурятии сегодня обсудили ситуацию в сфере адресного хозяйства на территории республики и вопросы ведения государственного адресного реестра. Муниципальным образованиям рекомендовано привести всю документацию в соответствии с федеральным законодательством до конца года
26 июня в школе №26 отметили один из главных праздников - выпускной
Оно состоится 28 июня
Сергей Меняйло оказался в числе полпредов, которые сохранили свои посты
Расценки на предвыборную агитацию на выборах в Народный Хурал республики Бурятия в ИА «Байкал-Daily»
Власть, 26.06.2018
Стоимость размещения предвыборной агитации на выборах в Народный Хурал Республики Бурятия в ИА «Байкал-Daily»
Власть, 26.06.2018
Женщина «не обеспечила объективное, всестороннее рассмотрение обращения»