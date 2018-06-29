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Алексей Цыденов: «Вышел от премьер-министра под большим впечатлением»

Алексей Цыденов: «Вышел от премьер-министра под большим впечатлением»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии эмоционально рассказал о встрече с Дмитрием Медведевым

Как сообщал «Байкал-Daily», 27 июня в резиденции «Горки» в Московской области состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы Бурятии Алексея Цыденова. На встрече были решены несколько крупных вопросов – от строительства очистных в Улан-Удэ до ликвидации третьей смены в школах.

На своей странице в Facebook глава Бурятии рассказал о том, как прошла встреча.

«Долго думал как написать об этом правильно. С одной стороны надо написать так, чтоб пресс-служба Премьера претензий не выдвинула. С другой, чтоб слишком казенным языком не написать», - отметил Алексей Цыденов.

В повестке встречи было заложено только три вопроса. С учётом ограниченности времени просили больше Дмитрия Медведва не «грузить», поделился глава.

Перед приёмом Алексея Цыденова у премьер-министра было совещание по вопросам международной торговли и защите российских производителей (на фоне всей санкционной политики). После главы Бурятии в графике стояли вице-премьер и федеральный министр.

«В общем мандраж немного (точнее - много) был, как меня примут, услышат ли, дадут ли время высказаться и т.д.», - поделился глава Бурятии.

Однако, вопреки всем опасениям, Дмитрий Медведев выслушал все проблемы Бурятии.
Без долгих дискуссий он однозначно поддержал необходимость в кратчайшие сроки ликвидации как третьей смены в школах, так и очереди в детские сады детей от 3 до 7 лет! Речь идёт минимум о 4 миллиардах рублей.

«Дал очень конкретные поручения Правительству. Правда, поручил проверить, как мы раньше отчитывались, что у нас очередь в детские сады ликвидирована. (Думаю лучше получить по голове, но решить вопрос, чем отсиживаться в засаде). После таких сильных решений я думал мне скажут, что с тебя хватит, и попросят из кабинета. Но нет, Председатель не прерывал, а наоборот - поинтересовался о других наиболее актуальных задачах», - поделился Алексей Цыденов.

В итоге он получил поручения председателя правительства по проработке целого ряда ключевых для Бурятии вопросов:

- По выделению из Резервного фонда правительства 520 млн руб на очистные Улан-Удэ.

- Проработки вопроса снижения платы за водопользование Гусиноозерской ГРЭС (без решения этого вопроса в 2021 году станция может быть остановлена);

- Рассмотрения возможности включения в ОЭЗ «Байкальская Гавань» горы Мамай, на которую уже есть российский инвестор с объёмом инвестиций 2,4 млрд руб, но без статуса особой экономической зоны он не может зайти

- По формированию оргкомитета по празднованию 100-летия Республики Бурятии в 2023 г (от того кто возглавит оргкомитет и кто в него войдёт, зависит, что войдёт в программу подготовки)

- По строительству в Улан-Удэ мусоросжигательного завода в рамках соглашения с японской стороной (цена вопроса 6,5 млрд руб, в т.ч. 1,5 млрд. руб. японская сторона)

«Несмотря на очередность и жесткий график Председателя, моё общение вышло за все отведенные временные пределы! Вышел от Председателя под большим впечатлением (если мягко сказать)!» - поделился впечатлениями глава Бурятии.

Алексей Цыденов также поблагодарил премьер-министра: «Дмитрий Анатольевич, низкий поклон Вам за такой внимательный и конкретный подход к проблемам республики».

«Теперь, при такой поддержке Председателя Правительства, главное самим бы не оплошать и вовремя земельные участки оформить и сделать проектную документацию по школам и садам, - резюмировал он. - Не знаю, как часто будет получаться попадать на личный приём к Председателю, но к хорошему привыкаешь быстро! Мне очень понравилось!»

Медведев Алексей Цыденов глава Бурятии
 
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