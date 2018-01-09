В Бурятии начали собирать подписи за выдвижение Владимира Путина в президенты

С сегодняшнего дня в Бурятии начали работу пункты сбора подписей в поддержку самовыдвиженца Путина



С 9 января в Бурятии стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации.



В частности, в Улан-Удэ в наиболее проходных местах появились так называемые «пикеты» - обустроенные точки, рядом с которыми стоят молодые люди, собирающие подписи. Всего таких точек в городе 4, они расположены в торговых центрах «Гэлэкси», «Пионер», «Пиплс-парк» и «Мегатитан».



Сотрудники работают официально и получают оплату из штаба кандидата.



Для того, чтобы поставить подпись в поддержку Путина, достаточно быть старше 18 лет и иметь при себе паспорт гражданина РФ.



Сама акция продлится до конца января. При этом каких-то ограничений по количеству собранных подписей перед сборщиками не ставят. Все собранные подписи затем пройдут процедуру проверки и будут отправлены в Москву.



Кандидаты-самовыдвиженцы в президенты России должны представить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей каждый. В поддержку выдвижения Владимира Путина в Бурятии планируется собрать 6,5 тысяч подписей.







