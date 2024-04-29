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На трассе в пригородном районе Бурятии вздыбился асфальт

На трассе в пригородном районе Бурятии вздыбился асфальт
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо.24/7»
К его разрушению привела эрозия почвы

Жители пригородного Тарбагатайского района пожаловались на состояние Спиртзаводской трассы. Они заявили, что на участке с 28-го по 37-ой километр «весь асфальт дыбом».


- Ладно днём видно что-то, а вот незнающий человек поедет ночью и всё что угодно может произойти, – рассказали сельчане в группе «Тарбагатай-инфо.24/7» и попросили разобраться в ситуации.
 
В Минтрансе РБ заявили, что на дороге установили необходимые предупреждающие знаки и временно ликвидировали дефекты на проезжей части.

- Причиной разрушения асфальта на этом участке стала локальная эрозия горных пород и почв, – пояснили в министерстве, добавив, что дорожное покрытие восстановят, когда в республике запустят асфальтобетонный завод. 
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