Диссертацию Евгения Лудупова защитила ещё в 2019 году
Министру здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой присвоено учёное звание доктора медицинских наук.
Приказ о присвоении звания опубликован на сайте министерства науки и высшего образования России 4 февраля.
Диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук Лудупова защитила 4 июля в Москве, в Национальном НИИ общественного здоровья имени Семашко. Тема – научно-организационные принципы построения территориальной системы управления качеством медицинской деятельности. Диссертационный совет в составе 20 человек единогласно принял решение присудить Лудуповой учёную степень.
Как сообщал «Байкал-Daily», Евгения Лудупова назначена на должность министра здравоохранения Бурятии 5 февраля. Ранее она возглавляла республиканскую клиническую больницу имени Семашко. После её ухода в минздрав кресло главврача временно занял кардиолог Игорь Шпак.
Министр здравоохранения Бурятии стала доктором наук
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