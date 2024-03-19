Нацпарк в Бурятии ждёт волонтёров

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Объявлен набор на первую волонтёрскую смену



Тункинский национальный парк открыл запись на первую волонтёрскую смену сезона. До 15 мая нацпарк ждёт заявки от тех, кто хочет посетить живописный уголок Бурятии и поработать на благо природы.



Первый волонтёрский лагерь пройдёт с 10 по 23 июня.



Волонтёрская смена включает в себя следующие работы: обустройство экологической тропы «Тропа здоровья» и экологической тропы «Пик Любви», а также мониторинг и анкетирование посетителей национального парка.



Волонтёрами могут стать желающие в возрасте от 18 лет. Им нужно быть готовым к следующим работам: уборка насыпи в местах отдыха, замена информационных стендов, изготовление и установка предупредительных знаков и стендов, подготовка и доставка материала для создания ограждения на экологической тропе, покраска ступенек, демонтаж и создание мостового перехода на экологической тропе.



Адрес электронной почты tourism@tunkapark.ru

