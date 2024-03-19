Объявлен набор на первую волонтёрскую смену
Тункинский национальный парк открыл запись на первую волонтёрскую смену сезона. До 15 мая нацпарк ждёт заявки от тех, кто хочет посетить живописный уголок Бурятии и поработать на благо природы.
Первый волонтёрский лагерь пройдёт с 10 по 23 июня.
Волонтёрская смена включает в себя следующие работы: обустройство экологической тропы «Тропа здоровья» и экологической тропы «Пик Любви», а также мониторинг и анкетирование посетителей национального парка.
Волонтёрами могут стать желающие в возрасте от 18 лет. Им нужно быть готовым к следующим работам: уборка насыпи в местах отдыха, замена информационных стендов, изготовление и установка предупредительных знаков и стендов, подготовка и доставка материала для создания ограждения на экологической тропе, покраска ступенек, демонтаж и создание мостового перехода на экологической тропе.
Адрес электронной почты tourism@tunkapark.ru
Нацпарк в Бурятии ждёт волонтёров
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