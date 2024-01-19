19 января

18 января

Популярное

«Кладбищенскую» ёлку в Бурятии соорудили ради экономии

«Кладбищенскую» ёлку в Бурятии соорудили ради экономии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Власти заявили, что она простояла там месяц и никаких претензий ни у кого не было

Накануне вокруг обычной новогодней ёлки в одном из сёл Прибайкальского района разгорелся грандиозный скандал. В паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» рассказали, что там установили дерево, якобы срубленное на кладбище. Сначала местные жители даже ничего не заподозрили, но в итоге всё же выяснили его «происхождение».

В публикации, размещённой в сообществе, говорится, что зелёную красавицу установили накануне праздников и нарядили её – в общем, всё как полагается.

- А после праздников узнали, что эта ёлка срублена на кладбище – в месте, где собирала все человеческие слёзы и горе. Люди в ужасе и недоумении. Но глава поселения заявила, что она со всеми договорилась. Видимо, с мёртвыми. Ужасный и гнусный поступок. Надеемся, что на Масленицу сожгут куклу из соломы, а не догадаются о чём-то другом, – заявил анонимный автор.

В комментариях к посту подписчики разделились на два лагеря. Одни заявили, что всё это – просто глупые суеверия, другие же отметили, что с мест захоронения вообще ничего приносить и забирать нельзя.
 
Дело, кстати, было в Мостовке. Позже историю с «кладбищенским» новогодним атрибутом прокомментировали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», куда обратились с претензиями возмущённые сельчане.

- Мы узнали, что ёлку, установленную у детской площадки в Мостовке, собрали из веток елей, растущих на сельском кладбище, – отмечается в сообщении, размещённом в чате. – Нам, родителям детишек, проводивших возле неё праздники и игры, очень неприятно. Считаем этот поступок необдуманным и мерзким. Неужели нельзя было взять ёлку в другом месте?
 
От властей потребовали объяснений по поводу этого «вопиющего случая». Глава сельского поселения «Мостовское» Татьяна Жилина подтвердила, что новогоднее дерево на площади действительно соорудили из веточек, срубленных на кладбище, когда там была уборка.

- Работы проводились ещё осенью. Вместе с жителями села решили, что ветки можно использовать для создания новогодней ёлки – для экономии бюджетных денег, – подчеркнула Татьяна Жилина. – Каркас сделали за счёт собственных средств и материалов.

По словам главы сельского поселения, ёлка простояла около месяца и ни у кого вопросов и претензий не было. «Хороводы вокруг не водили», – добавила она.
ёлка Новый год скандал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Кладбищенскую» ёлку в Бурятии соорудили ради экономии
«Кладбищенскую» ёлку в Бурятии соорудили ради экономии
Общество, 19.01.2024
Власти заявили, что она простояла там месяц и никаких претензий ни у кого не было
В райцентре Бурятии продолжают усиленно пилить лёд
В райцентре Бурятии продолжают усиленно пилить лёд
Общество, 19.01.2024
Там уже прорыли двухкилометровую траншею
В Бурятии проверили машины сотрудников УФСИН
В Бурятии проверили машины сотрудников УФСИН
Общество, 19.01.2024
Проверка проводилась в Мухоршибирском районе
В Бурятии проведут рыболовный чемпионат на Котокеле
В Бурятии проведут рыболовный чемпионат на Котокеле
Общество, 19.01.2024
Спортсмены посоревнуются в ловле на мормышку со льда
В Бурятии шаманы проводят год Чёрного зайца
В Бурятии шаманы проводят год Чёрного зайца
Общество, 19.01.2024
Обряд пройдёт 8 февраля в столице республики
В Бурятии морозно и немного снежно
В Бурятии морозно и немного снежно
Общество, 19.01.2024
В Улан-Удэ 20 градусов мороза 
В Бурятии вновь выберут лучших Баатара и Дангину
В Бурятии вновь выберут лучших Баатара и Дангину
Общество, 18.01.2024
Финал конкурса состоится 20 февраля
В Улан-Удэ стартует конкурс рисунков, посвящённый Сагаалгану
В Улан-Удэ стартует конкурс рисунков, посвящённый Сагаалгану
Общество, 18.01.2024
Заявки и работы принимаются до 19 февраля
В Забайкалье в 2023 году появилось более 7,5 тысячи новых семей
В Забайкалье в 2023 году появилось более 7,5 тысячи новых семей
Общество, 18.01.2024
Более 30% молодожёнов подали заявление в электронном виде
В Бурятии ударят крещенские морозы
В Бурятии ударят крещенские морозы
Общество, 18.01.2024
Ночами ожидается ниже -40
В Бурятии назвали имя первого победителя олимпиады школьников
В Бурятии назвали имя первого победителя олимпиады школьников
Общество, 18.01.2024
Вчера в республике прошло открытие регионального этапа ВСОШ
В Забайкалье удалось заснять охоту волков на изюбрей
В Забайкалье удалось заснять охоту волков на изюбрей
Общество, 18.01.2024
Фотоловушка была установлена в Сохондинском заповеднике
В Иркутской области столетие отпраздновала труженик тыла
В Иркутской области столетие отпраздновала труженик тыла
Общество, 18.01.2024
Поздравления принимала жительница Шелехова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^