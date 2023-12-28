В Кабанском районе Бурятии ликвидировали свалку

Земельный участок был полностью очищен от отходов



В ноябре этого года в Кабанском районе Бурятии с северо-западной стороны от села Фофоново в ходе выездного обследования земельного участка сельхозназначения государственным инспектором управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия выявлен факт захламления на территории центральной экологической зоны озера Байкал. Площадь, покрытая твёрдыми коммунальными отходами, составляла 13 768 кв. м.



Согласно выписке из ЕГРН, сведения о зарегистрированных правах отсутствовали.



Управлением была получена информация о запланированной работе, направленной на ликвидацию данной свалки в текущем году. В декабре проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований. В ходе наблюдения установлено, что земельный участок полностью очищен от отходов.



Всего с начала 2023 года территориальным управлением Россельхознадзора на территории Бурятии на землях сельскохозяйственного назначения выявлено 28 свалок на площади 42,8 га, ликвидировано 15 на площади 8,5 га.

