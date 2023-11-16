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В райцентре в Бурятии засекли 22 домашних пса, которые гуляли сами по себе

В райцентре в Бурятии засекли 22 домашних пса, которые гуляли сами по себе
Общество,  Фото:"Хоринск-инфо"
Животные увиваются за брошенной хозяином собакой

На днях в Хоринске забили тревогу из-за собачьих свор. По словам местных, они бегают на улицах Первомайская и Гражданская. Сельчане всерьёз переживают за своих детей.

Недавно там побывала сотрудник республиканского управления ветеринарии. Никаких свор в селе не обнаружили. В местной администрации пояснили, что стая, на которую жаловались люди, сформировалась из домашних собак, «находящихся на самовыгуле вокруг самки». Последнюю бросил хозяин. Четвероногое начали прикармливать в местной столовой.

- Налицо – низкий уровень ответственности граждан и слабая работа муниципального контроля, – рассказали в ветуправлении.

После жалоб от местных жителей в населённом пункте отловили шесть псов. А при обследовании улиц специалисты насчитали 22 пса, которые гуляли сами по себе, без присмотра владельцев.

Эту информацию передали главе района. Властям выдали предписание по усилению работы в области профилактики нарушений со стороны собаковладельцев.
собаки животные жалобы

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