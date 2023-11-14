В улан-удэнской колонии отремонтировали дежурную часть





В исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ отремонтировали дежурную часть.- Начальником ИК-8 совместно с руководящим составом проведена церемония открытия обновлённого помещения дежурной части. На протяжении месяца вели ремонт помещений административного здания №2, а именно дежурной части, учебного класса отдела безопасности, помещения поста видеоконтроля. Средства были выделены из накоплений дополнительного бюджетного финансирования, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.В помещении поставили новые пластиковые окна, оборудовали отдельный угол для ресиверов, пультов сигнализации и служебных телефонов. Также появилось служебное помещение дежурного помощника начальника учреждения с местом для хранения специальных средств и окном для их выдачи.