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В улан-удэнской колонии отремонтировали дежурную часть

В улан-удэнской колонии отремонтировали дежурную часть
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Ремонт шёл месяц

В исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ отремонтировали дежурную часть.

- Начальником ИК-8 совместно с руководящим составом проведена церемония открытия обновлённого помещения дежурной части. На протяжении месяца вели ремонт помещений административного здания №2, а именно дежурной части, учебного класса отдела безопасности, помещения поста видеоконтроля. Средства были выделены из накоплений дополнительного бюджетного финансирования, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.


В помещении поставили новые пластиковые окна, оборудовали отдельный угол для ресиверов, пультов сигнализации и служебных телефонов. Также появилось служебное помещение дежурного помощника начальника учреждения с местом для хранения специальных средств и окном для их выдачи. 
колония

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