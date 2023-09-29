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В Улан-Удэ проведут чемпионат по скайраннингу

В Улан-Удэ проведут чемпионат по скайраннингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсмены пробегут дистанцию с вертикальным набором высоты более 600 м

30 сентября в Бурятии состоится чемпионат города Улан-Удэ по скайраннингу. Соревнования пройдут в районе железнодорожной станции «Учитель».

Как сообщает паблик «Альпинизм и скалолазание в Бурятии», забег посвящён «Памяти друзей». По прибытию электрички будет проведена регистрация, затем состоится подъём по трассе с целью ознакомления и расчистки дистанции. Далее спуск до старта и сам старт.

Возрастное ограничение: 0+.
скайраннинг Бурятия Улан-Удэ спорт чемпионат

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