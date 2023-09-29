Спортсмены пробегут дистанцию с вертикальным набором высоты более 600 м
30 сентября в Бурятии состоится чемпионат города Улан-Удэ по скайраннингу. Соревнования пройдут в районе железнодорожной станции «Учитель».
Как сообщает паблик «Альпинизм и скалолазание в Бурятии», забег посвящён «Памяти друзей». По прибытию электрички будет проведена регистрация, затем состоится подъём по трассе с целью ознакомления и расчистки дистанции. Далее спуск до старта и сам старт.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ проведут чемпионат по скайраннингу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования во второй раз соберут юных борцов нескольких регионов
Благоустройство провели в сёлах Ильинка, Турунтаево и Гурулево
Он расположен в Бичурском районе
Его откроют рядом с учебными заведениями
В регионе состоятся соревнования по велоспорту-шоссе
Стадион будет доступен для жителей города
Ссузы республики приняли участие в конкурсе-эстафете
Спортсмен выступал в весовой категории 48 кг
Очередной рейд состоялся в Забайкальском
Она стала лауреатом одной из номинаций всероссийского конкурса
В Закамне увековечат память заслуженного работника культуры
Уже разработаны технологии для выявления лиц с чувствительностью к факторам внешней среды
В дело вмешалась прокуратура
Ему дали пять с половиной лет в колонии общего режима
Они попрактиковались в этом под руководством опытных офицеров