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В Улан-Удэ осуждённый за три дня отреставрировал икону

В Улан-Удэ осуждённый за три дня отреставрировал икону
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Работа выполнялась в рамках конкурса

В рамках ежегодного конкурса православной иконописи «Канон» в улан-удэнской исправительной колонии №8 осуждённый отреставрировал икону «Собор вселенских учителей и святителей».

Работу выполнил осуждённый 6 отряда учреждения. Полное восстановление изображения и рамки заняло три дня, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Эта икона очень важна для православия и христианства в целом. На золотом фоне иконы изображены три вселенских святителя в епископских богослужебных облачениях, держащие в руках закрытые Евангелия: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст.
УФСИН осужденные православие религия

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