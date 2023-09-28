Работа выполнялась в рамках конкурса
В рамках ежегодного конкурса православной иконописи «Канон» в улан-удэнской исправительной колонии №8 осуждённый отреставрировал икону «Собор вселенских учителей и святителей».
Работу выполнил осуждённый 6 отряда учреждения. Полное восстановление изображения и рамки заняло три дня, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Эта икона очень важна для православия и христианства в целом. На золотом фоне иконы изображены три вселенских святителя в епископских богослужебных облачениях, держащие в руках закрытые Евангелия: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст.
В Улан-Удэ осуждённый за три дня отреставрировал икону
Общество, Фото:
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