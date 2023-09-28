«Золотой возраст» соберёт пенсионеров республики в октябре
В Бурятии рассказали о программе республиканского фестиваля пожилых «Золотой возраст» (6+). Напомним, что мероприятие, посвящённое столетию республики, состоится в Улан-Удэ на базе ФСК 13 октября.
- Одной из площадок фестиваля станет выставка-ярмарка «Солидарность поколений», где будут работать 9 экспозиций. Одна из них будет посвящена здоровью и здоровому образу жизни. Другая – образованию и карьере. Здесь стоит отметить, что национальный проект «Демография» содействует занятости людей старшего возраста. Благодаря различным программам они имеют возможность бесплатно повысить квалификацию и востребованность на рынке труда, сменить профессию или открыть своё дело в качестве ИП или самозанятого, - подчеркнула министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Сегодня в республике более 180 тысяч пенсионеров и у каждого есть возможность найти занятие по душе, пройти переобучение, пополнить ряды движения «серебряных» волонтёров или стать активным туристом и исследовать родной край.
Также на ярмарке будут представлены экспозиции на тему: «Общество и государство», «Красота и мода», «Удобный дом», «Финансы и право», «Продуктовый ряд», «Отдых и путешествия» и «Мир увлечений».
- Для всех, кто посетит фестиваль «Золотой возраст» 13 октября с 10:00 до 17:00, будут организованы презентации, интерактивные семинары, лекции, мастер-классы, культурная программа, - подчеркнули в министерстве соцзащиты Бурятии.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии рассказали о фестивале пожилых
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Родители недовольны, что их детей постоянно кормят колбасой да сосисками
Также в многоквартирных домах появятся подземные парковки
Они считают, что местная СОШ превращается в рассадник инфекции
Состоялось пожарно-тактическое учение
После разгула стихии приграничный посёлок остался без света
Соревнования проводятся среди детей до 11, 13, 15, 17 и 19 лет
«Золотой возраст» соберёт пенсионеров республики в октябре
Там снесли техническую будку, похожую на автобусную остановку
Существенных осадков не ожидается
Также состоится первенство республики
Транспорт с номерами Монголии сможет осуществлять перевозки по территории КНР
Её посвятят 45-летию наркологической службы РБ
Она посвящена традиционной медицине
Малыша назвали Владимиром
Удалось сделать почти 200 снимков