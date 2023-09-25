Мероприятие пройдёт в Улан-Удэ
Представители старшего поколения Бурятии соберутся в Улан-Удэ 13 октября на республиканский фестиваль «Золотой возраст» (6+) в рамках Международного дня пожилого человека, посвящённого столетию республики. Планируется, что участие в нём примут порядка трёх тысяч активных пенсионеров со всех районов региона и столицы Бурятии.
- Концепцией фестиваля предусмотрено проведение панельной дискуссии, в ходе которой её участники обсудят вопросы патриотического воспитания молодёжи, и то, как отвечает старшее поколение на вызовы современности. На сцене универсального зала ФСК свои таланты продемонстрируют коллективы ветеранских, молодёжных и детских организаций, вокальные ансамбли и солисты в конкурсе «Золотой возраст». Его цель – развитие, поддержка и популяризация патриотической песни среди людей пожилого возраста, детей и молодёжи, посвящённого 100-летию Республики Бурятия, - раскрыла основные моменты фестиваля министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
Также, по словам министра, традиционно на фестивале пройдёт выставка-ярмарка, с экспозициями университета третьего возраста и «серебряных» волонтёров, изделий, товаров и продукции для СВО. Здесь же свои площадки развернут медицинские учреждения и организации республики.
- В течение всего дня – с 10:00 до 17:00 в ходе выставки состоятся мастер-классы по мини-болей, ушу, граунд-гольфу, гимнастике цигун. Также будут презентации и показы, – заключила Татьяна Быкова.
Возрастное ограничение: 6+.
Пожилых Бурятии соберёт республиканский фестиваль
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