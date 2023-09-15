В улан-удэнской колонии осуждённые дали концерт

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Выступил ВИА «Трио»



В улан-удэнской колонии-поселение №3 прошёл концерт вокально-инструментального ансамбля «Трио» - он создан силами осуждённых.



Во время концерта музыканты исполнили всеми известные песни на патриотическую тематику, а также авторские музыкальные композиции.



Зал поддерживал исполнителей бурными аплодисментами, а некоторые песни были исполнены на бис по просьбе зрителей, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



