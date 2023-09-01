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В Забайкалье подешевела гречка и подорожал сахар

В Забайкалье подешевела гречка и подорожал сахар
Общество,  Фото:pixabay.com.
Увеличение цен обусловлено сезонным спросам

За неделю с 21 по 28 августа в регионе произошло снижение цен на целую группу товаров. Об этом сообщили в министерстве экономики Забайкальского края.

- Коллеги из Забайкалкрайстата отметили снижение стоимости молока питьевого цельного пастеризованного на 1,4 %, подсолнечного масла - на 1,1 %, гречки и риса на 1,0 %,- рассказала сотрудник отдела потребительского рынка минэкономразвития региона Татьяна Михайлова.

Увеличение роста цен на сахар (2,9 %) и соль (5,2 %) в ведомстве связали с сезонным спросом - временем консервации овощей и приготовления варенья, сообщает пресс-служба краевого правительства. 
Забайкальский край цены на продукты питания

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