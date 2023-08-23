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На берегу Байкала в Бурятии устроили стихийную свалку

На берегу Байкала в Бурятии устроили стихийную свалку
Общество,  Фото:РАЛХ
Лесники собрали там несколько тонн мусора

Сотрудники Кикинского лесничества убрали стихийную свалку в Прибайкальском районе Бурятии. Она образовалась всего в двух километрах от села Горячинск. Четыре лесника собрали 2,6 тонн мусора.


- Просим всех жителей республики бережнее относиться к окружающей среде и не засорять природу. Каждый из нас несёт ответственность за санитарную безопасность леса, – отметила главный лесничий Лариса Зайцева.

В республиканском агентстве лесного хозяйства напомнили: оставлять отходы разрешается только в специально отведённых для этого местах. Нарушителям грозят штрафы по части 1 статьи 8.31 КоАП РФ («Нарушение правил санитарной безопасности в лесах»). Их размер колеблется от 500 до 1000 рублей для физических, от 1000 до 2000 – для должностных и от 10 до 20 тысяч – для юридических лиц.
Лес свалка мусор

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