На берегу Байкала в Бурятии устроили стихийную свалку

Лесники собрали там несколько тонн мусора
Сотрудники Кикинского лесничества убрали стихийную свалку в Прибайкальском районе Бурятии. Она образовалась всего в двух километрах от села Горячинск. Четыре лесника собрали 2,6 тонн мусора.
- Просим всех жителей республики бережнее относиться к окружающей среде и не засорять природу. Каждый из нас несёт ответственность за санитарную безопасность леса, – отметила главный лесничий Лариса Зайцева.
В республиканском агентстве лесного хозяйства напомнили: оставлять отходы разрешается только в специально отведённых для этого местах. Нарушителям грозят штрафы по части 1 статьи 8.31 КоАП РФ («Нарушение правил санитарной безопасности в лесах»). Их размер колеблется от 500 до 1000 рублей для физических, от 1000 до 2000 – для должностных и от 10 до 20 тысяч – для юридических лиц.
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